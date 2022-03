il deputato ars della lega cafeo

Nei fondi del PNRR sulla sanità sono stati inseriti dei nuovi capitoli di spesa per l’acquisto di macchinari tecnologici da destinare al reparto di Radioterapia dell’ospedale di Siracusa. Lo assicura il deputato regionale della Lega, Giovanni Cafeo, che ha raccolto le richieste da parte dei medici per rendere più efficaci le cure nei confronti dei pazienti affetti da cancro.

Terapia per malati di cancro

“Si tratta di una vicenda molto delicata su cui abbiamo concentrato il massimo sforzo – continua Cafeo – infatti abbiamo sollecitato, nel corso dell’incontro in Commissione salute, l’assessore regionale alla Salute, ad inserire nel piano sulla sanità siciliana con i fondi del PNRR un pacchetto di macchinari assolutamente strategici per le terapie in favore dei pazienti di Radiologia”.

Macchinario per Radioterapia obsoleto

Il deputato regionale della Lega, Giovanni Cafeo, ha spinto per l’acquisto di un Acceleratore lineare con Rm integrata che andrebbe a sostituire un macchinario ormai vetusto.

“E’ importante dotare il reparto di Radioterapia – conclude Giovanni Cafeo – di uno strumento in grado di dare risposte efficaci all’utenza. Purtroppo, l’attuale Linac, a disposizione del reparto di Radioterapia, è obsoleto, per cui capita che molti utenti siano costretti a trattamenti in strutture di altre province. L’acquisto di uno strumento nuovo, di ultima generazione, avrebbe il merito di fornire una migliore offerta sanitaria ai pazienti e di abbattere i costi per l’azienda sanitaria per la mobilità passiva”.

Il piano sulla sanità nel Siracusano

In merito alle strutture sanitarie, ecco cosa prevede il PNRR sulla sanità nel Siracusano: 5 ospedali di comunità al presidio ospedaliero di Lentini, al Trigona di Noto e al Rizza di Siracusa, a Pachino ed a Palazzolo Inoltre, 12 case di comunità, ad Augusta, Avola, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo, Rosolini e due a Siracusa. Infine 4 centrali operative territoriali dislocate al Muscatello di Augusta, al Pta di Lentini, al Trigona di Noto e all’ex Onp di Siracusa.