sarà realizzato a palazzolo acreide

Sembrava sfumato il quinto ospedale di comunità, invece, al termine dell’incontro in Commissione sanità tra la deputazione regionale e l’assessore Ruggero Razza, è stato raggiunto l’accordo per inserire nel PNRR un’altra struttura. In questo modo, ce ne saranno a Noto, Avola, Siracusa, Pachino e Palazzolo Acreide, con quest’ultimo che sarà il presidio principale della zona montana del Siracusano.

La rottura

Le speranze sembravano essersi assottigliate dopo che, due giorni fa, nel corso dell’assemblea dei sindaci i primi cittadini non si erano trovati d’accordo nello spostare l’ospedale di comunità da Siracusa a Palazzolo in quanto sulla carta ne erano previsti 4. Però, è stato firmato un documento che chiedeva alla Regione di portarli a 5 che ha detto di sì.

Il vertice in Commissione

“Il quinto ospedale di comunità della provincia di Siracusa si farà e sarà, così come auspicato, a Palazzolo Acreide” dice il deputato regionale della Lega, Giovanni Cafeo. “A seguito del confronto in commissione Sanità con l’assessore Razza, abbiamo rilevato la necessità di garantire un ospedale di comunità al servizio della zona montana di Siracusa – spiega Cafeo – una possibilità che sembrava essere venuta meno in queste ore ma che oggi ha trovato finalmente esito positivo, grazie all’impegno di fondi non provenienti dal PNRR”.

Intesa Lega M5S

Secondo quanto riferito da Cafeo, “si tratta di un risultato ottenuto grazie al lavoro compatto e senza bandiere di partito di chi, come il sottoscritto e Giorgio Pasqua del M5S, si è battuto con forza per il territorio, guardando esclusivamente al bene dei cittadini”.

Il piano sulla sanità nel Siracusano

Ecco cosa prevede il PNRR sulla sanità nel Siracusano: 5 ospedali di comunità al presidio ospedaliero di Lentini, al Trigona di Noto e al Rizza di Siracusa, a Pachino ed a Palazzolo Inoltre, 12 case di comunità, ad Augusta, Avola, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo, Rosolini e due a Siracusa. Infine 4 centrali operative territoriali dislocate al Muscatello di Augusta, al Pta di Lentini, al Trigona di Noto e all’ex Onp di Siracusa.