Una superficie polivalente

Un campo adatto al basket, alla pallavolo, alla pallamano e a varie altre discipline sportive e un’area sportiva polivalente, pavimentati con materiale sintetico da riciclo di ultima generazione, antiscivolo e adatto alla pratica sportiva nelle discipline più svariate: la pavimentazione nuova di zecca sarà inaugurata il 31 marzo nel plesso della Scuola primaria e dell’infanzia “Guglielmo Oberdan” in via Spica, fra i quartieri Oreto, Stazione e Guadagna, e servirà ad accompagnare in assoluta sicurezza nella pratica sportiva centinaia di bambini e ragazzi, e i progetti sportivi elaborati negli ultimi anni dall’Istituto comprensivo statale Maredolce. A finanziare parte dell’allestimento è stato Giampiero Trizzino, deputato all’Ars del Movimento 5 Stelle.

I fondi dalle indennità parlamentari

Trizzino ha finanziato l’opera con somme provenienti dalle proprie indennità parlamentari, restituite a progetti di valore sociale, nell’ambito delle iniziative dell’Associazione Movimento 5 Stelle Sicilia presieduta dalla deputata Stefania Campo, che ha completato la dotazione finanziaria. All’inaugurazione saranno presenti, insieme con Trizzino e Campo, tutti gli altri deputati del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’Ars.

I ragazzi hanno sete di spazi

Il progetto è stato scelto e realizzato in poco meno di un anno grazie anche alle analisi sul campo da parte del consigliere della Terza circoscrizione Saverio Bruschetta. “Proprio dal confronto con i consiglieri di tre circoscrizioni – dice Trizzino – è emersa l’importanza dell’intervento in questione, che alla fine ho scelto in via prioritaria. Il quartiere e i suoi ragazzi hanno sete di spazi da utilizzare in sicurezza, lì la scuola rappresenta di fatto non solo un avamposto insostituibile di legalità, ma pure, e spesso in modo isolato e inascoltato dalle pubbliche istituzioni, il motore e il punto di riferimento delle attività capaci di togliere i bambini dalla strada, lo sport innanzitutto”.

Già a giugno 2021 l’istituto comprensivo aveva sottolineato l’urgenza di confermare e ampliare l’offerta sportiva da parte della scuola, di fatto avamposto praticamente isolato in quartiere difficile: lo spazio dedicato alle attività sportive nel plesso “G. Oberdan” constava allora di un campetto e di un’area adiacente che necessitavano di una messa in sicurezza con l’allestimento di un tappeto gommato antiscivolo e antitrauma. Bisognava quindi “adeguare a norma il campetto in essere, e realizzare un pavimento sportivo polivalente modulare in plastica riciclata per lo sport all’aperto, modello Gripper Double Grid di Geoplast, di rapida installazione, per ottenere una superficie polivalente dove praticare ogni tipo di attività all’esterno”.

Anche la tutela dell’ambiente nel progetto

“L’impegno nei confronti della scuola e delle nuove generazioni in questi anni è stato costante e attento – dice Campo – abbiamo sostenuto tante iniziative didattiche in favore della sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente e della natura, siamo stati in prima fila in numerose azioni educative quali il Plastic Free, attraverso la donazione di migliaia di borracce agli studenti, abbiamo finanziato con oltre 150 mila euro il restyling e l’installazione di parchi giochi, la ristrutturazione e costruzione di aule scolastiche per oltre 20 mila euro, di palestre, di spazi formativi e di campi sportivi per quasi 50 mila euro; abbiamo fornito decine di erogatori di acqua potabile nelle scuole per un ammontare di oltre 20 mila euro. Pensiamo che il nostro sostegno non vada inteso come una semplice ed estemporanea donazione ma è, a tutti gli effetti, un compito da portare avanti”.

Sport necessario alla crescita dei ragazzi

Il dirigente scolastico Nicola Pizzolato “ringrazia l’Associazione Movimento 5 Stelle Sicilia per la donazione: lo sport è necessario alla crescita sana e responsabile delle bambine e dei bambini più piccoli, ma anche delle ragazze e dei ragazzi più grandi: futuri cittadini educati al rispetto dell’ambiente e della propria città”. Il consigliere di circoscrizione Saverio Bruschetta nota come “questo impianto sarà una risorsa per la formazione fisica e sociale dei nostri ragazzi e per tutte le associazioni sportive che potranno utilizzare l’impianto anche nelle ore pomeridiane”.