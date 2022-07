La fortuna si è posata sulla provincia Agrigentina

La Sicilia festeggia ancora con il SuperEnalotto che torna ad essere benevolo con l’Isola, come già era successo il mese scorso. Nel concorso del 16 luglio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 57.601,16 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel bar di corso Umberto 13 a Castrofilippo, in provincia di Agrigento.

Il jackpot sale

Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 240,2 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.

Il mese scorso altre vincite

La Sicilia già era tornata a sorridere con il SuperEnalotto nello scorso mese di giugno. Nel concorso del 18 giugno scorso sono stati centrati quattro “5” del valore di 22.590,03 euro. La prima giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Nazionale 630 a Rometta, in provincia di Messina, mentre la seconda è stata registrata nel tabacchi di via Libertà 136 a Santa Domenica Vittoria, sempre nel Messinese.

Le altre due vincite nell’Agrigentino e Palermitano

Le altre due, invece, sono state centrate rispettivamente nella tabaccheria di via Verona 19/A a Sciacca, in provincia di Agrigento, e nel tabacchi di piazza Umberto I, 32 a Termini Imerese, in provincia di Palermo.

Anche il 10eLotto porta fortuna

Sono state inoltre ben 6 le ulteriori vincite in Sicilia sempre il mese scorso grazie al Lotto e 10eLotto. In totale oltre 100 mila euro suddivisi tra i fortunati vincitori. Poker di vincite in Sicilia con il Lotto: a Palermo è stata centrata una vincita da 25.350 euro, mentre in provincia, a San Giuseppe Jato, sono stati vinti altri 23mila euro. Doppietta a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina con due vincite gemelle da 23.650 euro l’una, che portano il bottino totale della regione a oltre 95mila euro.