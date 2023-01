La fortuna bacia la Sicilia ad inizio anno al SuperEnalotto, a Modica, in provincia di Ragusa, centrato un “5+1” da 532mila euro. Ora il Jackpot per il “6” vola a 342,2 milioni.

Il 5+1 centrato a Modica

Nessun “6” nella prima estrazione dell’anno del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 342,2 milioni di euro. Nel concorso di martedì 3 gennaio 2023, riporta Agipronews, sono stati centrati due “5+1”, uno a Lettomanoppello, in provincia di Pescara, l’altro a Modica, in provincia di Ragusa, presso il punto Sisal di via Loreto Gallinara 1, con i fortunati vincitori che si portano a casa 532 mila euro a testa. Da segnalare, inoltre, dieci punti “5” da 34.377,70 euro a testa e dieci “4 stella” da 27.010 euro ciascuno.

Vola il montepremi

L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone. Il montepremi ora sale a livelli vertiginosi, il “6” vola a 342,2 milioni.

La Sicilia fortunata

La Sicilia si conferma protagonista al SuperEnalotto: nel concorso del 29 dicembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 32.226,60 euro ciascuno. Le giocate vincenti sono state convalidate presso Coffe Break in via Porta Agrigento 177 a Raffadali, in provincia di Agrigento, e presso la tabaccheria di via Vittorio Emanuele 175 a Lipari, in provincia di Messina.

Fortuna anche al 10e lotto

Il Lotto premia la Sicilia con vincite per oltre 169mila euro. Come riporta Agipronews, la più alta è stata centrata a Cefalù, in provincia di Palermo, dove un fortunato giocatore ha conquistato 124.750 euro. Si festeggia anche a Ravanusa, in provincia di Agrigento, con un terno secco da 45mila euro (10-18-72 sulla ruota di Palermo). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 992 milioni da inizio anno.