Sono in tutto quindici ma per lo più premi di consolazione, i biglietti vincenti della Lotteria Italia venduti in Sicilia, ma quest’anno la fortuna non ha baciato l’Isola che si vede recapitare solo premi di piccola entità.

Marsala regina della Lotteria Italia siciliana

La vincita più consistente è stata ottenuta a marsala con un premio di terza categoria da 50mila euro. Tutti premi da 20mila euro gli altri che sono arrivato in Sicilia quasi tutti nelle città capoluogo di provincia tranne un biglietto da 20mila euro vinto a Partinico ed un secondo biglietto da 20mila euro anche quello comprato, invece, a Taormina.

Gli altri biglietti vincenti acquistati in Sicilia

Gli altri biglietti estratti e dunque risultati vincenti tutti premi del valore di 20mila euro sono stati acquistati due a Catania, due a Palermo (un terzo, come detto è stato acquistato in provincia, a Partinico e un quarto a Prizzi) e uno ciascuno a Messina (ma in provincia oltre il biglietto di Taormina arrivano premi a sant’Agata di Militello, Gioiosa Marea e Milazzo), Trapani, Agrigento (Licata) e Siracusa.

I premi di prima categoria

Più in generale i premi più ambiti, quelli milionari definiti di prima categoria, sono rimasti ben lontano dall’Isola. Roma ha fatto la parte del leone: nella capitale è stato venduto il biglietto vincente la lotteria da 5 milioni di euro. Poco distante, a Ciampino, sempre nell’area metropolitana di Roma, è andato il secondo premio, quello da 2 milioni e mezzo. In provincia è andato anche il quinto premio, l’ultimo di quelli di prima categoria.

Nel Nord Italia altri due dei premi di prima categoria e in particolare a Quattro Castella in provincia di Reggio Emilia è andato il biglietto che vale il terzo premio, quello da 2 milioni di euro, mentre il quinto premio che vale 1 milione è andato ancora in provincia di Roma e in particolare a Albano Laziale.

Su un’Isola, la Sardegna, è piovuto il quarto premio, quello da 1 milione e mezzo vinto da un biglietto venduto a Jerzu in provincia di Nuoro