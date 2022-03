Porta tanta fortuna la ruota di Palermo

Sicilia protagonista dell’ultimo concorso del Lotto con vincite per oltre 23mila euro. Un giocatore di Siracusa, riporta Agipronews, ha vinto oltre 13mila euro grazie a quattro terni e una quaterna sulla ruota di Palermo. A Gaggi, in provincia di Messina, sono stati realizzati tre ambi e un terno, sempre sulla ruota di Palermo, per un totale di 9.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 4,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 194,4 milioni dall’inizio dell’anno.

Agli inizi di febbraio altre vincite

Fu festa in Sicilia grazie al Lotto anche il mese scorso. Nel concorso dell’1 febbraio sono state diverse le vincite per un totale di 45 mila euro. La più alta è stata centrata a Menfi, in provincia di Agrigento, dove sono stati vinti 22.500 euro grazie a un terno secco. Premi, poi anche a Francofonte, in provincia di Siracusa, dove sono stati vinti 12.500 euro, e a Tortorici, in provincia di Messina, dove la vincita centrata è stata pari a 10.500 euro.

Sorrisi anche con il SuperEnalotto

Si festeggia in Sicilia anche con il SuperEnalotto. Nel concorso sempre dell’1 febbraio è stato centrato un “5” del valore di 14.842,73 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Leucatia 125/A a Catania.

Il 25 gennaio ancora vincita

La Sicilia ha festeggiato con il SuperEnalotto anche nel concorso dello scorso 25 gennaio, quando è stato centrato un altro “5” del valore di 14.468,05 euro. La giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di corso Roma 195 a Cerami, in provincia di Enna. Ed ancora, andando indietro nel tempo, l’11 gennaio scorso fu centrato sempre un “5” da 23.965,55 euro. La giocata vincente in quel caso venne convalidata nel tabacchi di via Eugenio l’Emiro 26/A a Palermo. Nel dicembre scorso in Sicilia era stato sfiorato il colpo al SuperEnalotto con un “5” da quasi 60 mila euro centrato a Cinisi. Nel concorso del 4 dicembre nella cittadina cinisense è stato centrato un “5” da 59.655,55 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel bar di Corso Umberto I, 85.