Si rincorre però ancora il sogno del “6” multimilionario

La Sicilia si scopre fortunata con il SuperEnalotto. Nel concorso di ieri, 1 febbraio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 14.842,73 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Leucatia 125/A a Catania. Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 150,2 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.

Il 25 gennaio ancora vincita

La Sicilia ha festeggiato con il SuperEnalotto anche nel concorso dello scorso 25 gennaio, quando è stato centrato un altro “5” del valore di 14.468,05 euro. La giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di corso Roma 195 a Cerami, in provincia di Enna. Ed ancora, andando indietro nel tempo, l’11 gennaio scorso fu centrato sempre un “5” da 23.965,55 euro. La giocata vincente in quel caso venne convalidata nel tabacchi di via Eugenio l’Emiro 26/A a Palermo. Nel dicembre scorso in Sicilia era stato sfiorato il colpo al SuperEnalotto con un “5” da quasi 60 mila euro centrato a Cinisi. Nel concorso del 4 dicembre nella cittadina cinisense è stato centrato un “5” da 59.655,55 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel bar di Corso Umberto I, 85.

Tante le vincite nei giorni scorsi

Sono tanti i “5” vinti in Sicilia. Nel concorso del 2 novembre un giocatore ha centrato un “5” del valore di 18.305,43 euro. La schedina vincente è stata registrata presso la tabaccheria di via Roma 250 a Palermo. Inoltre nel concorso del 23 ottobre sono stati centrati ben quattro “5” in Sicilia del valore di 5.843,73 euro ciascuno. Tre delle quattro giocate vincenti sono state registrate presso il tabacchi di vicolo Ronco Diana a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, mentre la quarta è stata centrata nel bar tabacchi di via della Regione 88 a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Nel concorso del 21 ottobre altre vincite sempre in Sicilia: sono stati centrati due “5” del valore di 15.315,32 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata registrata presso la tabaccheria di via Catania 250/252, a Messina, mentre la seconda, convalidata a Catania, è stata effettuata presso la tabaccheria di via Galermo 201.