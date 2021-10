E intanto il jackpot sale ancora

La Sicilia torna protagonista al SuperEnalotto: nel concorso del 21 ottobre, riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 15.315,32 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata registrata presso la tabaccheria di via Catania 250/252, a Messina, mentre la seconda, convalidata a Catania, è stata effettuata presso la tabaccheria di via Galermo 201.

Il jackpot sale ancora

Il jackpot, intanto, arriva a 99,2 milioni di euro, che saranno in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.

Il mese scorso altri premi

Non è la prima volta che nell’isola si registrano importanti vincite. Ad esempio la Sicilia è stata la grande protagonista dell’estrazione del Lotto nel concorso dello scorso 18 settembre. A Ragusa sono state centrate vincite per 270 mila euro con la fortuna che ha premiato diversi giocatori che hanno centrato il terno secco sulla ruota di Torino con i numeri 9-38-88. Tre di loro si sono aggiudicati 45 mila euro mentre altri 6 sono stati premiati con una vincita da 22.500 euro ciascuno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,7 milioni di euro, per un totale di oltre 821 milioni dall’inizio dell’anno.

Grande risultato anche con il SuperEnalotto

Il SuperEnalotto allo stesso modo ha baciato la Sicilia: nel concorso sempre del 18 settembre scorso è stato centrato un “5” del valore di 71.554,70 euro. La giocata vincente è stata registrata nel tabacchi di corso Regina Margherita 74 a Villarosa, in provincia di Enna. Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando gli 83,8 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia, come riportato da Agipronews, il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.