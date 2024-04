Luca Zingaretti e Luisa Ranieri a passeggio per Mondello. Il commissario Montalbano della tv e la moglie hanno pubblicato su Instagram una foto che li ritrae al molo della borgata marinara di Palermo insieme al loro barboncino bianco. La coppia non ha mai nascosto il suo amore per la Sicilia, non a caso il loro matrimonio si è celebrato al Castello di Donnafugata, vicino Scicli, dove è stato girata la serie sul Commissario Montalbano, nato dalla penna di Andrea Camilleri, che ha riscosso grande successo regalando la fama a Zingaretti.

Il tour siciliano di Zingaretti e Ranieri

Una vacanza di totale relax per la coppia insieme alle figlie Emma e Bianca, tra Sicilia occidentale e orientale: la famiglia infatti si è recata anche nel Castello di Donnafugata, dove hanno celebrato le nozze nel 2012. I sono legati sentimentalmente dal 2005, dopo essersi conosciuti sul set della miniserie televisiva Cefalonia.

Luca Zingaretti e il rapporto con la famiglia

“Far parte dello stesso mondo ha indubbiamente anche tanti vantaggi, ma devo riconoscere che è molto difficile – aveva dichiarato Zingaretti in un’intervista di poche settimane fa -. Per tanti motivi. Perché l’attore è per sua natura egocentrico e individualista, perché ci vuole tanta comprensione e maturità per capire le istanze dell’altro, perché comunque sia è un mestiere che ti porta spesso lontano dalla famiglia e soprattutto se ci sono dei figli ti spinge a dover rinunciare ad alcuni lavoro. Una volta lavora uno, una volta l’altro, perché i figli vanno seguiti e quindi si può lavorare solo a turno. Ma devo ammettere che è bello continuare a lavorare su un rapporto, lo mantiene vivo”.

“La famiglia per me è un po’ tutto – aggiunge Zingaretti -. È un rifugio, un alimento, è un po’ il posto dove tutto comincia e tutto finisce. Io sono molto, molto, molto, molto legato alla famiglia, sia alla mia, quella creata con Luisa e le bambine, sia alla mia di origine. Noi, sempre per merito di mia madre che è stata una forza della natura, siamo sempre stati una famiglia accogliente”.