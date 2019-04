il 3 maggio

E’ considerata una dei nomi emergenti della Tv, ha saputo – in pochissimo tempo – sfruttare i nuovi media per farsi conoscere e scalare le vette della notorietà. Oggi, Ludovica Pagani, conta 1,8 milioni di follower su Instagram ed è una degli inviati della trasmissione Rai “Quelli che il calcio”. Influencer, dj e – da poco – anche scrittrice. Lo scorso 16 aprile è uscito il suo primo libro “Semplicemente Ludovica”, edito da Mondadori, che presenterà al centro commerciale Conca D’Oro venerdì 3 maggio.

Appuntamento da non perdere in via Lanza di Scalea, a Palermo, a partire dalle ore 17:30, per firma copie, selfie e autografi. Ma non solo. I fan di Ludovica avranno la possibilità di intervistare direttamente la propria beniamina. A tutti i partecipanti Ludovica darà una sorpresa speciale.

Sarà possibile ritirare il pass prioritario dal 26 aprile al 3 maggio, dalle 16 alle 20, presso il desk dedicato al centro commerciale Conca D’Oro.