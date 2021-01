9 donne

Luigia Castellana, 61 anni, detta Luisa, è la nuova consigliera di Confesercenti all’interno del Consiglio camerale Palermo–Enna. L’insediamento è avvenuto ieri nel corso della riunione di Consiglio. Consulente finanziario di Banca Mediolanum da oltre 20 anni, Luigia Castellana ricopre dal 2017 il ruolo di Presidente di Confesercenti Enna. “Per me – dice Castellana– è un vero onore sedere all’interno del Consiglio della Camera di Commercio perché ho a cuore l’attività delle aziende del mio territorio di cui intendo rappresentare istanze e bisogni per favorire lo sviluppo in termini economici e occupazionali della provincia ennese”.

Castellana si affianca al gruppo dei consiglieri camerali in rappresentanza di Confesercenti già insediati: Francesca Costa (presidente di Confesercenti Palermo), Francesca Pipi, Marco Mineo (presidente provinciale Assohotel), Pino Cità (Confesercenti Madonie), Michele Sorbera (direttore Confesercenti Palermo) e il vicepresidente della Camera di Commercio, Nunzio Reina. Con Castellana sale in totale a 9 il numero di donne presenti in Consiglio camerale su un totale di 33 componenti.

Fiepet Confesercenti Sicilia intanto ribadisce il proprio “no” alla protesta #IOAPRO e serra le fila per avviare un’interlocuzione forte a tutela della categoria sia con la Regione che con gli Enti locali. “Non possiamo condividere quest’iniziativa – dice il presidente di Fiepet Sicilia, Benny Bonaffini – perché rappresenta una violazione di legge e un rischio per tutti, in un momento delicatissimo per la salute pubblica. Comprendiamo e viviamo in prima persone l’estremo stato di sofferenza delle aziende, ma l’unica strada da percorrere resta quella della concertazione”. Ed è proprio su questo fronte che Fiepet è al lavoro per presentare nelle prossime settimane piattaforme di proposte ai vari livelli istituzionali, partire dagli enti locali. La prima sarà a Palermo dove è stato ufficializzato il nuovo coordinamento Fiepet.