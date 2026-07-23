E’ stata una lunga notte di incendi in Sicilia. Dopo la drammatica giornata di ieri ha continuato a bruciare il territorio nella zona del palermitano. Gli incendi più gravi nella zona di Pioppo, Borgetto, Partinico e Sagana nella zona di Montelepre. Numerose le telefonate dei residenti che chiedevano interventi perché vedevano le fiamme a ridosso delle abitazioni.

Nelle ultime ventiquattro ore, la sala operativa del dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana ha coordinato decine di interventi d’emergenza per domare i roghi alimentati dal caldo e dal vento, che hanno colpito con particolare violenza la provincia di Palermo, la fascia etnea e l’area siracusana.

Gli incendi nel Palermitano

La situazione più complessa si è registrata a Monreale, nella zona del Villaggio Montano e del Bosco Casaboli, dove un vasto incendio ha minacciato e danneggiato abitazioni e mandato in fumo ettari di bosco. Le fiamme hanno minacciato anche un distributore di benzina. Un altro rogo ha interessato il comune di Borgetto lungo la strada statale di Monreale. Ancora fiamme attorno a Castronovo di Sicilia dove sono stati danneggiati anche alcuni mezzi utilizzati per spegnere gli incendi.

I roghi nel catanese

Il territorio della provincia di Catania è stato teatro di molteplici roghi d’interfaccia e di sterpaglie. Particolarmente critica si è rivelata la situazione a Paternò, dove si è reso necessario richiedere il supporto urgente dei vigili del fuoco per fronteggiare fiamme di vaste proporzioni lungo la strada provinciale 57. Situazione analoga a Belpasso e Ragalna, con diverse squadre impegnate a protezione delle abitazioni e dei rifornimenti idrici dei mezzi antincendio.

Fiamme nel siracusano e nell’agrigentino

Nel Siracusano, il fuoco ha sfiorato il centro abitato in località Serravento, nel comune di Noto, costringendo i soccorritori a un presidio prolungato lungo la strada provinciale 24, mentre altri roghi sono stati circoscritti a Canicattini Bagni e Buscemi. Ad Agrigento le fiamme hanno interessato il Parco dell’Addolorata e la località Terriera a Sciacca, oltre a un incendio boschivo in contrada Canfuto a Santo Stefano di Quisquina. Un rogo si è sviluppato anche a ridosso dell’arteria autostradale nei pressi dello svincolo di Resuttano, in direzione Catania, dove è intervenuta la Croce Rossa di Caltanissetta per garantire la sicurezza del traffico. A Frazzanò, nel Messinese, il sindaco ha segnalato un rogo di sterpi in contrada Tenda, prontamente affrontato da una squadra mista di operatori locali.