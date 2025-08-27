Il 31 agosto un'esperienza immersiva nel cuore del birrificio

Domenica 31 agosto, a partire dalle 18:00, il birrificio Bruno Ribadi ospiterà “Luppoli aperti”, un evento speciale realizzato in collaborazione con il Consorzio della Birra Italiana.

L’evento offrirà al pubblico la possibilità di entrare nel cuore del birrificio e vivere un’esperienza immersiva: dal taglio del luppolo alle degustazioni a cielo aperto, dai concerti live ai percorsi sensoriali tra i profumi della natura.

Un’esperienza immersiva tra natura, birra e convivialità

Il programma della serata è ricco e pensato per offrire un’esperienza completa, a stretto contatto con la terra, le persone e il sapore autentico della Sicilia. Si comincia con il taglio del luppolo, un momento simbolico e centrale nella produzione brassicola. A seguire, un percorso sensoriale accompagnerà i visitatori tra aromi, profumi e suggestioni isolane.

La musica sarà protagonista tra i filari con il “Sax al luppoleto“, performance live in mezzo alla natura, mentre per tutta la serata sarà attiva l’Open Beer, con le birre artigianali Bruno Ribadi servite senza limiti.

Per chi vuole rilassarsi, ci sarà un’area dedicata al “Cesto Pic-Nic“, perfetta per gustare i prodotti del territorio all’ombra degli alberi, e un punto ristoro con pasta espressa, semplice e genuina, come fatta in casa.

Chi è curioso di scoprire il “dietro le quinte” potrà, invece, partecipare alla visita guidata al birrificio, per conoscere da vicino il processo produttivo e la filosofia che anima Bruno Ribadi.

La serata si chiuderà con il Beer-Jay Set in spiaggia, dove musica e birra accompagneranno il tramonto in un’atmosfera rilassata e festosa.

Non mancherà, infine, uno spazio pensato per le famiglie: i più piccoli potranno contare su un menù kids dedicato e partecipare a laboratori creativi progettati su misura per il loro divertimento.

L’evento ha posti limitati ed è necessaria la prenotazione. Il costo è di 35 euro per gli adulti (esperienza completa con open beer + food) e 15 euro per i bambini (menù + attività).

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a eventi@brunoribadi.it o contattare il numero +39 320 795 9550.

Biglietti disponibili su: trazzera.store

Luogo: Birrificio Bruno Ribadi, Via Luigi Pirandello snc, TERRASINI, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:00

Artista: Birrificio Bruno Ribadi e Consorzio della Birra Italiana

Prezzo: 35.00

Link: https://trazzera.store/

