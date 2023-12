La premiazione a Palazzo Fernandez

L’assessore alle Attività Produttive della Regione siciliana, Edy Tamajo, ha premiato gli studenti dell’Accademia di belle arti di Palermo per la realizzazione del progetto creativo “Lùstru”.

“Lùstru è il nome del nuovo logo che rappresenterà la mission dell’assessorato regionale delle Attività produttive per il supporto e la promozione delle aziende siciliane selezionate per la partecipazione alle fiere internazionali dei diversi settori. Abbiamo voluto coinvolgere l’Accademia di belle arti di Palermo e i suoi studenti – afferma l’assessore Tamajo – in quanto ritengo che questi giovani abbiano delle potenzialità enormi che meritano attenzione e sostegno. Sono convinto che il supporto creativo di questi giovani artisti ci aiuterà anche nel 2024 ad ottimizzare gli eventi internazionali”.

La cerimonia a Palazzo Fernandez

La cerimonia di premiazione si è svolta nel pomeriggio di oggi nell’aula magna di Palazzo Fernandez, sede dell’Accademia del capoluogo siciliano.

Gli allievi premiati

Gli allievi premiati per il progetto grafico sono Ruggero Pane, Alessandra Pranio, Giorgio D’Anna; per le illustrazioni Elisa Salvaggio; per la documentazione video Marco Battaglia, Sandy Rita Scimeca, Giovanni Messina.