Si è spento dopo una malattia, a 55 anni, Attilio Ganguzza, medico villabatese . Specializzato in Medicina interna, la sua famiglia, molto conosciuta in Paese per la farmacia di corso Vittorio Emanuele, lo piange insieme a tutti i cari amici.

Ganguzza – che si è spento ieri – era un punto di riferimento per tantissimi villabatesi. Laureato in Medicina e Chirurgia, lascia la moglie e quattro figli.

Era vicepresidente dell’Associazione Io Amo Villabate e Presidente della Corale Villabatese, sempre in prima linea nell’impegno civile e uomo di innata onestà.

I funerali si terranno domani – martedì 22 maggio – alle 11 presso la chiesa di San Giuseppe, di via Giovanni Paolo II a Villabate.“