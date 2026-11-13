Lutto nel mondo dell’imprenditoria siciliana. È venuto a mancare improvvisamente Francesco Di Maria, figura di primo piano della Giuseppe Di Maria S.p.A., lo storico colorificio palermitano leader in Italia nella produzione di pitture e vernici per l’edilizia.

A darne il triste annuncio sono stati la moglie Rosanna, la figlia Carola, i cugini e l’intera azienda con una nota ufficiale.

Il messaggio di cordoglio della famiglia e dell’azienda

“La Giuseppe Di Maria S.p.A. comunica con profondo dolore la scomparsa improvvisa di Francesco Di Maria, figlio di Giuseppe Di Maria, uno dei tre fratelli che hanno contribuito a scrivere la storia dell’azienda – si legge nel comunicato diffuso dalla società –. A darne notizia sono la moglie Rosanna, la figlia Carola e i cugini. Una perdita che colpisce profondamente non soltanto la famiglia, ma anche l’intera comunità aziendale, che in questo momento di grande dolore si stringe con affetto e partecipazione attorno ai suoi cari”.

Chi era Francesco Di Maria e la storia del gruppo

Nato e cresciuto all’interno di una delle dinastie industriali più longeve del capoluogo siciliano, Francesco Di Maria portava il nome del nonno fondatore che nel lontano 1925 avviò il primo “Colorificio Di Maria” in via Messina Marine. Dal 1969 l’azienda si trasformò in società per azioni consolidando la propria leadership nazionale, guidata dalla seconda generazione rappresentata dai tre fratelli, tra cui il padre Giuseppe. Proprio lo scorso anno la realtà palermitana – nota anche per il forte legame con il territorio e per le storiche sponsorizzazioni al Palermo Calcio – aveva celebrato il prestigioso traguardo del centenario dalla fondazione.

I funerali a Palermo

L’ultimo saluto a Francesco Di Maria si terrà sabato 14 novembre, alle ore 9:30, presso la Chiesa Maria SS. Regina Pacis a Palermo.