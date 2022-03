I funerali sabato

Una grave perdita per Palermo e per il quartiere Kalsa che piange Filippo Ilardo. Giovane titolare della storica gelateria del Foro Italico morto a 38 anni. A portarlo via è stata una grave malattia.

La Kalsa a lutto

Ilardo si è spento nella giornata di ieri. Una morte inaspettata per tanti conoscenti e per tanti suoi clienti, ancora increduli per la sua dipartita. “Un giovane umile, appassionato del suo lavoro”, così viene ricordato il palermitano. In tanti hanno voluto dedicargli un ultimo pensiero sui social.

I messaggi di dolore sui social

Non ci sono parole solo tanta tristezza… Siamo cresciuti insieme giocavamo insieme. Io mi ricordo il tuo dolce papà mi adorava anche la tua mamma. Troppi dolori avete sopportato, la vita non è stata gentile con voi e adesso anche tu hai preso il volo raggiungendo il tuo dolce papà è tuo caro cognato. Non oso pensare il dolore che sta passando la tua amata famiglia. Hai lottato tanto ma poi alla fine Gesù ti ha voluto con se sarai un angelo stupendo”. Questo uno dei messaggi pubblicati sui social alla notizia della morte del gelataio.

La vita è stata crudele

“Voglio solo trattenere i ricordi dei momenti di relax che ti concedevi quando potevi dal lavoro – scrive Tano su Facebook – con le nostre risate e momenti di spensieratezza. Mi stimavi e la cosa era reciproca, la vita ti è stata crudele, buon viaggio”. “E anche un pezzo di storia del Foro Italico se n’è andato via – dice invece Ignazio -. Ci hai lasciati senza parole con la tua sede unica a Palermo dal 1860, ciao grande amico mio riposa in pace”.

Sabato l’ultimo saluto

Un pensiero a Filippo Ilardo è stato dedicato anche dalla Confraternita Santa Rosalia dei Sacchi e del Pellegrino: “Tutta la confraternita, maschile e femminile, si unisce al dolore e in preghiera alla Famiglia Ilardo (antichi commercianti del nostro quartiere della Kalsa) per la perdita del figlio Filippo. Che nostro Signore lo accolga tra le sue braccia”. I funerali si terranno domani (sabato 12 marzo) alle 10,30 alla chiesa della Kalsa.