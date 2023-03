Un lutto ha colpito il Liceo Keynes di Palermo. La comunità scolastica si stringe intorno al suo preside per la perdita del padre, insegnante anche lui e uomo di grande cultura.

Si è spento, infatti, il Prof Biagio Li Vecchi, padre del preside Michele Li Vecchi. Ne da notizia sui suoi canali social lo stesso liceo con un messaggio carico di cordoglio “Con profondo dolore comunichiamo che ieri mattina si è spento il nostro amato Professore Biagio Li Vecchi, padre del nostro Preside Michele Li Vecchi”.

Chi era Biagio Li Vecchi

Biagio Li Vecchi, padre di Michele Li Vecchi, Presidente della scuola, è stato una figura importante per il mondo dell’istruzione a Palermo. “Insegnante per decenni, è stato guida di migliaia di studenti della nostra città – si legge nel messaggio della scuola – ed ha messo la sua intera vita a servizio della cultura, della conoscenza e della condivisione”. Sono certamente tanti gli studenti che lo ricordano.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunta proprio sui social. A ricordare il professor Li Vecchi molti ex studenti e familiari di studenti che ne sottolineano le doti umane e professionali. C’è chi ricorda che grazie a lui ha ritrovato l’amore per la cultura e lo studio e chi lo ringrazia ancora per gli insegnamenti impartiti ai figli, chi. ancora, lo ricorda come uomo di grande cultura. Tutti ne sottolineano le doti umane

I funerali

Nel messaggio la scuola comunica anche le modalità per l’ultimo saluto “Il funerale si terrà domani mattina (martedì 28 marzo) alle ore 12.00 nella Chiesa delle Ancelle in via Marchese Ugo”.

In occasione delle esequie “le lezioni delle classi della Secondaria di I grado e della Secondaria di II grado del Liceo Keynes Ancelle termineranno alle ore 11 e gli studenti saranno licenziati”.

Il cordoglio di BlogSicilia

L’editore, il direttore e la redazione di BlogSicilia si stringono al dolore della famiglia privata e della famiglia scolastica di Michele Li Vecchi e sono vicini alle persone che hanno lavorato e che hanno voluto bene al prof Biagio Li Vecchi.