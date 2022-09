era il presidente della seconda sezione del tar di palermo

Lutto al Tribunale amministrativo di Palermo. C’è cordoglio fra i giuristi siciliani per la prematura scomparsa di Nicola Maisano, presidente della seconda sezione del Tar del capoluogo siciliano.

“Giurista competente, serio e illuminato”

Ad esprimere il cordoglio “a nome proprio e di tutta l’Unione giuristi Cattolici italiani” è l’Avvocato Michele Cimino, delegato regionale dell’Unione.

“Esprimo le più sentite condoglianze per la prematura dipartita del Presidente Maisano”, dice Cimino, che lo ricorda come “un giurista competente, serio e illuminato”.

Maisano aveva 61 anni

Nicola Maisano, scomparso prematuramente, aveva 61 anni. La sua morte è stata comunicata in una nota dall’Associazione Avvocati amministrativisti della Sicilia. “Appreso della prematura scomparsa del presidente della seconda sezione del Tar Palermo Nicola Maisano – si legge nella nota – l’associazione manifesta sentito cordoglio e affettuosa vicinanza alla famiglia e ne ricorda la dedizione al lavoro, la professionalità e la competenza”.

La cerimonia commemorativa

Ieri mattina, presso la sede del Tar Palermo, su iniziativa del Presidente del Tar Sicilia Salvatore Veneziano, si è svolta una cerimonia per ricordare la figura dell’apprezzato presidente della seconda sezione e la sua grande professionalità.

