A perdere la vita Maurizio Muratore

Lutto nel mondo della politica, è morto il palermitano Maurizio Muratore, vice segretario politico nazionale della Democrazia cristiana Libertas e segretario regionale in Sicilia. E’ stato colto da malore mentre si trovava in nave. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato ieri, 30 agosto, sulla nave da Palermo a Napoli. Avrebbe dovuto raggiungere Roma dove si recava ogni settimana per motivi di lavoro e politici.

Un probabile infarto

Dai primi riscontri sembra che a stroncarlo sia stato un infarto durante la notte. Muratore, infatti, dopo la cena si era ritirato nella sua cabina ma non si è più risvegliato. Recentemente gli era stato conferito d’urgenza dal segretario politico nazionale della Dc Libertas ed attuale segretario organizzativo nazionale ad interim Angelo Sandri, l’incarico di segretario politico regionale con poteri commissariali in Sicilia. I funerali saranno celebrati domani, giovedì 1 settembre, alle ore 11 nella chiesa di Sant’Espedito, in via Nicolò Garzilli, a Palermo.

Il cordoglio

Ad avere confermato la notizia è stato Angelo Sandri, il segretario politico nazionale della Democrazia Cristiana: “Appena avremo notizie più certe e precise – si legge in una nota – le comunicheremo tempestivamente. La notizia ha lasciato tutti attoniti e sgomenti. Io stesso avevo appuntamento con lui questa settimana, giovedì mattina, a Milano, così come concordato telefonicamente nel pomeriggio di ieri. Nessuna avvisaglia di un qualche malessere e nulla che lasciasse presagire un evento così improvviso ed infausto. Maurizio Muratore aveva dato appuntamento ad altri amici democristiani, e non, anche per ieri pomeriggio ma evidentemente non ha potuto purtroppo raggiungerli. Appena avremo ulteriori particolari su quanto accaduto sarà nostra premura comunicarlo tempestivamente”.

Di recente la scomparsa anche di Riccardo Savona

Politica siciliana che di recente era stato colpita anche da un altro lutto per la scomparsa del deputato regionale Riccardo Savona. Per 20 anni consecutivi ha occupato un posto a sala d’Ercole. Nato a Palermo aveva 70 anni. Era ricoverato all’Ismett. Venne eletto con Forza Italia. All’assemblea regionale ed era presidente della commissione Bilancio.