la storia di dario giaimo

Un incontro all’insegna della gratitudine e della gioia.

Nel pomeriggio del 2 agosto 2022, presso il centro elioterapico di Mondello, si è svolta una informale cerimonia di ringraziamento al personale dei Vigili del Fuoco, voluta dal signor Dario Giaimo.

L’uomo colto da arresto cardiaco il 30 giugno nella piazza di Mondello

Il signor Giaimo, visibilmente commosso, insieme alla moglie ed alle tre figlie, è stato colto da improvviso arresto cardiaco il giorno 30 giugno 2022, nella piazza di Mondello, ed è stato salvato grazie al tempestivo e professionale intervento del personale Vigili del Fuoco del vicino stabilimento balneare, nello specifico, Salvatore Galati, che materialmente ha effettuato le manovre di rianimazione con il defibrillatore (DAE), Ciminna Francesco e Guercio Giuseppe. A dare l’allarme erano stati due agenti di polizia.

Alla cerimonia è intervenuto il Comandante dei Vigili del Fuoco, ing. Sergio Inzerillo che ha ringraziato i tre Vigili del Fuoco intervenuti, per la loro professionalità.

Vigili del Fuoco orgogliosi di indossare la divisa









Il Comandante, anche lui visibilmente commosso, ha evidenziato come questi interventi ripagano dei sacrifici profusi nel lavoro e rendano i vigili del fuoco tutti orgogliosi di indossare la divisa.

Una vita umana è stata salvata e la gioia che ne deriva non ha prezzo.

L’importanza della formazione per salvare vite umane

Il Comandante ha quindi esortato a recuperare tutti, il senso e l’importanza di tante azioni quotidiane, come l’addestramento, il mantenimento e la formazione, perché nello specifico, soltanto grazie ai recenti corsi TPSS (Tecniche Primo Soccorso Sanitario) è stato possibile, come gli stessi medici del 118 hanno dichiarato, salvare una vita umana.

La lettera di gratitudine

Il signor Giaimo ha consegnato un piccolo dono al Vigile Galati ed una toccante lettera che il Comandante regala a tutto il personale VF che svolge questo mestiere con passione e responsabilità.

Ecco il testo della lettera:

“Buongiorno mi chiamo Dario Giaimo,

scrivo questa lettera per esprimere la mia immensa gratitudine nei confronti di varie persone intervenute a seguito del mio arresto cardiaco avvenuto a Mondello il giorno 30 giugno 2022.

Con la presente però desidero manifestare un ringraziamento particolare al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, perché in questo specifico episodio hanno avuto un ruolo decisivo, intervenendo con tempestività è professionalità, affinché tutto andasse a buon fine.

Non ci sono parole per descrivere quanto sono grato ai Vigili del Fuoco nella figura di Salvatore Galati, Ciminna Francesco, Guercio Giuseppe i quali hanno permesso che questo Papà e Marito possa continuare ad abbracciare la sua Famiglia.

Un grazie di cuore, per tutta la vita, alle persone che hanno permesso a questa storia di avere un meraviglioso lieto fine”.