aveva inventato la rosetta artigianale, stroncato da una lunga malattia

Lutto nel mondo dei panificatori palermitani ma non solo. Si svolgeranno domani 8 novembre alle ore 9.30 presso la chiesa di San Vincenzo de’ Paoli a Palermo i funerali di Giacomo Puccio, da tutti conosciuto affettuosamente come Giacomino, morto dopo una lunga malattia.

La storica famiglia dei panificatori Puccio

Giacomo Puccio apparteneva a una storica famiglia di panificatori. Era il più piccolo di ben nove figli. A dare il via all’attività era stato il padre Francesco, che aprì il primo panificio al Borgo Vecchio.

Giacomino, come ricordano amici e parenti, sin da piccolo, gironzolava nel panificio di famiglia. Tutti lo conoscevano. A Palermo la famiglia Puccio è infatti una sorta di istituzione per gli amanti del pane ma non solo.

L’invenzione della rosetta artigianale

Giacomino ben presto si era innamorato dell’attività di famiglia: a soli 22 aveva aperto il suo primo locale in via Imperatore Federico. Ma ben presto per lui si era presentata una sfida importante da affrontare: negli anni ’70, epoca delle lavorazioni industriali, proprio a Palermo, la Lola e la Siciliana biscotti avevano iniziato la produzione della rosetta industriale, e una rivendita si trovava proprio in piazza Don Bosco, non lontano dal panificio di Giacomino. Quest’ultimo aveva reagito alla concorrenza con risolutezza: aveva inventato la rosetta artigianale, fatta con lievito madre, vuota all’interno. Con il tempo l’attività di Giacomino si era ampliata sempre di più: nel 1989 aveva acquistato i locali della rivendita di piazza Don Bosco.

L’eredità trasmessa ai figli

Il decesso di Puccio, per fortuna, non equivale alla fine della storia di questa laboriosa famiglia.

Giacomino ha trasmesso la sua eredità agli amatissimi figli, Francesco e Ivano, entrambi panificatori e imprenditori che adesso porteranno avanti la tradizione del pane artigianale, alla quale i due giovani hanno aggiunto la pasticceria e la gastronomia.

Il cordoglio sui social

Tanti i clienti del panificio ed i palermitani che stanno manifestando il proprio cordoglio sulla pagina facebook dell’attività. Francesca scrive: “Condoglianze, Giacomino persona meravigliosa e pura d’animo”. Barbara, invece, condivide il suo ricordo: “Condoglianze a tutta la famiglia mi ricordo che quando ero piccolina passavo ogni giorno dal panificio a prendere la colazione per portarmi a scuola ed il buon profumo lo sentivo già da casa. Buon viaggio Signor Puccio”.