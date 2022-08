Il Sadirs in lutto

E’ morto Franco Madonia, segretario regionale aggiunto del Sardirs, storico dirigente del sindacato dei dipendenti della Regione Siciliana. Palermitano, aveva 64 anni, era malato. Il dirigente sindacale proveniva dal dipartimento infrastrutture.

Il messaggio sui social

“Oggi è una giornata molto triste per il Sadirs – di legge sui social alla triste notizia – purtroppo dopo una gravissima e lunga malattia ci ha lasciati, molto prematuramente, l’amico e sindacalista Franco Madonia. Persona speciale di animo buono e gentile. Spero che almeno possa riposare in pace”.

La nota del Sadirs

“La segreteria generale, il segretario generale Fulvio Pantano, i segretari regionali e tutte le segreterie provinciali esprimono condoglianze e vicinanza alla famiglia per la perdita di un amico fraterno, un collega, un uomo pieno di valori, profondo conoscitore della macchina amministrativa regionale e delle dinamiche sindacali, con cui abbiamo condotto mille battaglie nel segno di quei valori di giustizia sociale e rispetto dei lavoratori in cui Franco credeva, e che porteremo avanti in suo nome”, così in una nota il sindacato Sadirs Palermo.

I funerali saranno lunedì 29 agosto alle ore 10 nella chiesa di Sant’Alfonso de Liguori.