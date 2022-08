aveva 55 anni

Lutto nel mondo delle tv e delle radio siciliane. E’ morto, all’improvviso, Roberto Scaglione, storico tecnico di radio e TV locali, capostruttura di diverse emittenti, speaker radiofonico e autore di articoli su tecnologia e legislazione per radio e tv

Palermitano di adozione, stroncato da un arresto cardiaco

Nato a Sciacca ma palermitano di adozione lavorava ormai da anni per Tele One. È stato anche capostruttura tecnico di un gruppo siciliano comprendente 4 Tv – Siciliamedia Tv e 2 Radio – Studio DX. E’ deceduto prematuramente ieri in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto nel pomeriggio nella sua abitazione del centro residenziale di Palermo. Aveva 55 anni.

Il cordoglio

Grande sgomento nel mondo del giornalismo, dove Roberto Scaglione era conosciuto e benvoluto da tutti. Protagonista della stagione d’oro dell’emittenza radiotelevisiva, continuava ad essere un punto di riferimento per le produzioni di qualità. Con lui sono cresciute due generazioni di tecnici operatori, montatori ed emissionisti ed anche di giornalisti televisivi.

I messaggi sui social

“Eri la persona più buona, leale, umana e corretta che io abbia mai conosciuto. Una rarità assoluta in un mondo senza etica, salvo rare eccezioni. Te ne vai lasciandomi una valanga di insegnamenti morali, prima che professionali. Abbraccio la tua famiglia, gli editori e i miei colleghi di Teleone, fratelli da venti anni — distrutta” scrive Marianna, giornalista nota in città.

“Roberto… Quanti consigli utili mi hai dato… All’inizio di questa professione.. Te ne sarò sempre grata. Fai buon viaggio ” posta Carmen, altra giornalista conduttrice

“Ciao Robe’

Sei stato più di un collega, più di un amico. Sei stato, in ambito lavorativo e non solo, come un fratello maggiore per me.

Ci sentivamo per qualsiasi cosa, anche più volte al giorno, se passavano giorni senza che il mio telefono squillasse ti chiamavo o mi chiamavi anche con un pretesto stupido solo per sentirci. Abbiamo fatto e vinto assieme tante battaglie.

Quando mi sentivo sconfortato per il lavoro bastava sentire la tua voce per subito rasserenarmi.

Spesso scherzando mia moglie mi diceva che parlavo più con te che con lei

Ancora non posso credere che non potrò più telefonarti e scambiare due chiacchere per parlare della nostra più grande passione, il lavoro.

Amico mio hai lasciato un vuoto immenso nel mioe in tutti quelli che ti conoscevano.

Sempre disponibile con tutti e con ungrande di generosità. Persona insostituibile sia in ambito lavorativo che in ambito affettivo

Condoglianze a Iolanda tua compagna, ai tuoi familiari e a chi come me ha avuto l’onore di conoscerti



E così per altre decine di commenti che vanno da un semplice “stai scherzando” ad un altrettanto semplice ti voglio bene” da Massimo a Sasà a Peppino. I tanti che con lui hanno lavorato e lo hanno apprezzato. Ciao Robeti saluto come mi salutavi a fine chiamata ogni volta che ci sentivamo, ciao cia’ cia’ cia’ ROBE’RIP” scrive Lillo postando una foto di Roberto davanti alla ‘sua’ regia.E così per altre decine di commenti che vanno da un semplice “stai scherzando” ad un altrettanto semplice ti voglio bene” da Massimo a Sasà a Peppino. I tanti che con lui hanno lavorato e lo hanno apprezzato.

Le condoglianze di BlogSicilia

Alla famiglia vanno le condoglianze del direttore e della redazione dii BlogSicilia che oggi perde un amico e collega.