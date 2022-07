aveva 77 anni

È morto all’età di 77 anni Giangaspare Ferro, uno dei fondatori del Brass Group e un uomo che si è dedicato all’amore per la musica per tutta la sua vita. Una giornata di lutto per Palermo per un uomo generoso e umano.

Il dolore del Brass group

“Si è spento oggi Giangaspare Ferro – scrive la Fondazione The Brass Group – il nostro segretario generale. Va via un gentiluomo di grande cuore e di grande personalità. Non solo uno dei quattro fondatori del Brass, ma anche un uomo che ha dedicato la propria vita alla musica: dalla cantina di via Duca della Verdura al Real Teatro Santa Cecilia. Si è spento oggi, all’età di 77 anni, è stato sempre con noi in ogni decisione importante anche se lontano dalla luce dei riflettori. La sua generosità e umanità ci mancheranno tantissimo”.

Chi era Giangaspare Ferro

Laureato in Economia Politica, Ferro ha iniziato come docente nella cattedra della facoltà di Economia dell’Università di Palermo e lo è stato fino al 2008, anno in cui è andato in pensione. Commercialista e anche revisore legale, ha speso una vita intera alla consulenza societaria e aziendale, portando la sua esperienza nel risanamento delle attività in crisi e al settore no-profit. La sua passione vera però era la musica. E’ stato segretario generale della fondazione di musica jazz cittadina, il Brass.

La vicinanza del sindaco Lagalla