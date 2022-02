La triste nota

Brutto colpo per il movimento sindacale palermitano. È morto questa notte Sandro Cardinale, sindacalista impegnato nell’Unine sindacale di Base – Pubblico impiego, molto conosciuto per le sue lotte e per il suo animo buono. Si è spento dopo una brutta malattia. Da anni era impegnato per supportare i diritti dei lavoratori del mondo del sistema Giustizia e della Formazione professionale.

A dare notizia della sua morte il sindacato per cui lottava strenuamente per i diritti dei lavoratori. “Un indomito lottatore che ha affrontato anche l’ultimo periodo della malattia con dignità e forza. La sua vita è stata un esempio di lotta e di sacrificio per gli altri. Il coordinamento nazionale della USB Giustizia e il sindacato tutto si stringe attorno alla sua cara famiglia”.

I messaggi in ricorso del sindacalista

I messaggi di dolore su Facebook si moltiplicano alla notizia della morte del sindacalista. “Oggi è tornato alla casa del padre un angelo che in terra è stato un marito, padre e per me e tanti altri un fratello amorevole e affettuoso. Sandro Cardinale non smetterò mai di volerti bene”. “Ciao Sandro sei stato un grande amico un padre speciale un grande guerriero. Ciao amico mio”. “Oggi la Sicilia, il mondo delle lotte, il mondo di chi ogni giorno sta a fianco delle sfruttate e degli sfruttati perde una luce forte, coraggiosa e sincera come poche. Buon vento Sandro Cardinale, non ti dimenticheremo mai”.