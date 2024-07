Aveva 53 anni

Se n’è andata col sorriso, e la notizia ha lasciato tutti senza parole. Addio a Cristiana Filippone, stroncata da un male incurabile e scomparsa a 53 anni. Amava la sua terra, la Sicilia ed era un’abile “viaggiatrice”, così come viene descritta da chi ha condiviso con lei viaggi in tutto il mondo. Cittadina del mondo, era sempre pronta per una nuova avventura in compagnia di amici e parenti e, ovunque lei andasse, portava con sé il suo sorriso contagioso, così come è ritratta in tutte le foto. Una “Toca”, così è ricordata affettuosamente dagli amici. Aveva un legame speciale con l’isola di Ustica, lì dove trascorreva gran parte del suo tempo libero durante il periodo estivo.

Il cordoglio sui social

“Cri Cri”, come viene soprannominata, ha combattuto contro un nemico invisibile. Ma il suo spirito viene ricordato da centinaia di persone che adesso si stringono al cordoglio. “Criii, non posso crederci….anche se ci vedevamo poco quando ci incontravamo era sempre una festa…..Mi mancherai Grande Donna, mi mancherai tanto. Il tuo sorriso e la tua allegria rimarranno sempre con me. Ti abbraccio forte forte ovunque tu sia” – scrive un’amica -.

Poi, i messaggi di alcuni parenti: “Hai vissuto sempre con il sorriso e con il sorriso hai combattuto contro un nemico troppo forte. Cri, ora vola libera e, lassù, abbracciami tutti i nostri cari” – scrive uno di loro – e ancora, :”Eccoci qua…Tutti presenti ….Vai via ridendo .. Cercando di non fare male a nessuno ….Sei e rimarrai dentro di Noi …Amazing…” – ricorda un altro -.

“Eri una grande Toka e una donna coraggiosa resterai per sempre nel mio cuore … avrei voluto fare più viaggi insieme perché eri una vera

viaggiatrice! non ti dimenticherò mai . Vola libera Cri Cri” – ricorda un’altra amica -.

Poi la dedica sui social in ricordo della donna: “Conosco delle barche che non hanno mai smesso di uscire una volta ancora,ogni giorno della loro vitae che non hanno paura a volte di lanciarsi fianco a fianco in avanti a rischio di affondare….Conosco delle barche straboccanti di sole perché hanno condiviso anni meravigliosi. Conosco delle barche che tornano sempre quando hanno navigato fino al loro ultimo giorno,e sono pronte a spiegare le loro ali di giganti perché hanno un cuore a misura di oceano.” (J.Brel) Buon vento Cri”.

