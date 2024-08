Dopo la scomparsa di Biagio Conte, la Missione Speranza e Carità di Palermo è colpita da un altro lutto. E’ morta Mariolina, una delle volontarie più attive, che ha dedicato parte della sua vita ad aiutare i bisognosi. Mariolina, insieme ai suoi “fratelli e sorelle”, come il missionario laico chiamava tutti i volontari, ha speso le sue energie per dare conforto ai tanti palermitani e non che cercavano riparo nelle strutture di via Archirafi e via Decollati.

Il funerale si terrà martedì 27 agosto alle 9.30 presso la chiesa di San Michele Arcangelo. La comunità si stringe intorno alla famiglia di Mariolina per dare loro conforto in questo momento di dolore.

L’impegno di Mariolina

Il suo impegno era ammirevole, un esempio di altruismo e generosità. Mariolina era sempre in prima fila nel mettersi a disposizione del prossimo, sacrificando il proprio tempo e mettendolo a disposizione di chi si trova in difficoltà. La sua generosità e il suo spirito di servizio hanno lasciato un segno indelebile nella comunità.

Il cordoglio

“Mi dispiace Mariu ‘ sapevo che non avresti avuto tanto tempo e non riuscivo a vederti spegnere un giorno dopo l’altro sei stata una grande amica ironica cocciuta e ospitale doti rarissime che facevano di te una bella persona grazie per quello che mi hai dato e spero di avere contraccambiato con lo stesso affetto” – ha scritto un’amica sui social -.

