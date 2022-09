Da oggi fino al 4 settembre

Da oggi, giovedì 1 settembre, fino al 4, il lungomare di Terrasini sarà la cornice di Macaria, il primo festival dedicato alla cultura della Pasta in Italia, raccontato da chef d’eccellenza, produttori, food influencers e addetti del settore. Quattro giorni di degustazioni, cooking show di chef di spicco, talk e approfondimenti, spettacoli che avranno un unico comune denominatore: la pasta. Regina indiscussa della prima edizione del festival che la vede protagonista che si svolgerà tra il lungomare Peppino Impastato e Palazzo d’Aumale, Museo Regionale di Storia Naturale e Mostra permanente del Carretto Siciliano, dove verranno organizzate alcune delle principali attività della manifestazione.

“Terrasini è orgogliosa di ospitare la prima edizione di Macaria, uno degli eventi più attesi dell’estate terrasinese, una quattro giorni che porterà a riscoprire il sapore e il gusto inconfondibile di un piatto mediterraneo come la pasta, miscelando la presenza di grandi chef, stelle della gastronomia e della musica italiana. Una grande vetrina per i prodotti locali del nostro territorio. Un evento da non perdere” dichiara il sindaco di Terrasini Giosué Maniaci.

L’evento organizzato da SevenApp srl e Coplus, vedrà la partecipazione degli chef Gianvito Gaglio, Benedetto Buccheri, Francesco Piparo e Gaetano Verde e dei food influencers Le Cesarine, Ottavia Franchina e In Piatto che, a partire dalle 19.00 a Palazzo D’Aumale, con le loro ricette allieteranno i palati dei presenti durante il lungo weekend tra cooking show e laboratori (tutti gratuiti e prenotabili sul sito del festival fino a esaurimento posti). I laboratori per grandi e piccini sulla pasta sono a cura Euroform mentre quello sulle alghe é a cura di Donne di Mare. Gli chef cucineranno la pasta fornita dallo sponsor Pasta Bia, alla quale abbineranno i vini di Feudo Arancio e gli oli di Olio Barbera, sponsor dell’evento insieme sponsor dell’evento insieme a Diesse, Birrificio Bruno Ribadi, TI-MI-LI, Vivai Delia. Ogni cooking show sarà accompagnato da un talk e in ogni giornata si approfondirà un tema diverso.

Ad arricchire le serate della kermesse, la musica di Radio Time che sarà in diretta a partire dalle 20.00 con dj set e a rendere ancora più magica l’atmosfera serale di Macaria saranno i concerti live.

Ad aprire la serata di giorno 1 settembre alle 21.30 sarà il concerto gratuito di Dolcenera all’Anfiteatro Villa a Mare, sempre sul lungomare di Terrasini. Giorno 2 invece lo spettacolo itinerante dei Kimolia Band mentre il 3 sarà la volta di Mario Venuti, in concerto sempre all’Anfiteatro Villa a Mare; progetto di Jonathan Livingston o.d.v. e Fondazione TIM per FTIM Ecotourism Music Live (per info e biglietti qui).

L’evento Macaria è finanziato da: Comunità Europea, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Feamp, Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea, Sicilia Sea Food, Assessorato Regionale Agricoltura – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura. MediaPartner dell’evento è Cronache di Gusto.

Di seguito il programma degli appuntamenti al Villaggio enogastronomico e a Palazzo D’Aumale, consultabile anche nel sito e nei canali social delle pagine ufficiali.