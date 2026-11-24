Le verdure antiche delle Madonie, la provola dei Nebrodi, il suino nero, il pane, le erbe spontanee e il miele dell’ape nera siciliana. Per tre giorni la montagna siciliana si trasferisce a Palermo per raccontare, attraverso il cibo, la storia dei suoi territori, il lavoro dei produttori e le prospettive di un’agricoltura che ha nella biodiversità uno dei suoi principali elementi distintivi.Dal 27 al 29 novembre il SanLorenzo Mercato ospiterà «Agricoltura, cibo e montagna – Il gusto delle alte terre tra scienza, tradizione e innovazione», manifestazione promossa dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea e dall’Università degli Studi di Palermo.

Il cuore della rassegna sarà il Villaggio Gastronomico, con undici espositori, degustazioni, spazi dedicati alle produzioni Dop e Igp e occasioni di incontro tra imprese e operatori commerciali. Attorno ai banchi dei produttori prenderà forma un programma di cinque masterclass, ciascuna riservata a 25 partecipanti, quattro dimostrazioni di cucina e tre dibattiti.Il filo conduttore sarà il rapporto tra gastronomia ed economia dei territori montani: dalla conservazione della biodiversità alla costruzione di nuovi mercati, dalla ristorazione al turismo enogastronomico.

Venerdì dalle verdure antiche alla cucina delle alte terre

Il primo viaggio gastronomico partirà dalle Madonie e da quel patrimonio di erbe spontanee e varietà vegetali che ancora oggi caratterizza la cucina di montagna. A raccontarlo saranno Rosario Schicchi, direttore dell’Orto botanico dell’Università di Palermo, ed Enzo Barbieri, chef di Altomonte ed esperto di erbe spontanee. L’appuntamento, organizzato dal GAL ISC Madonie, è in programma dalle 16 alle 17. Alle 18 Barbieri tornerà ai fornelli insieme alla Pro Loco di Isnello per mostrare come le erbe spontanee trovino spazio nelle preparazioni della cucina tradizionale.

A inaugurare gli appuntamenti gastronomici sarà invece, alle 13, lo chef calabrese Ercole Villirillo, patron del ristorante «Da Ercole», con «Dal mare alle alte terre», una dimostrazione di cucina dedicata all’incontro tra prodotti di montagna e sapori mediterranei.La giornata si aprirà alle 10.30 con la presentazione della manifestazione. Alle 11 il confronto si sposterà sulle prospettive di sviluppo delle aree montane e sul contributo che agricoltura, gastronomia e comunicazione possono offrire alle economie locali.

Ne discuteranno Fulvio Bellomo, dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Agricoltura, Giuseppe Ferrarello e Domenico Barbuzza, presidenti rispettivamente dei Parchi delle Madonie e dei Nebrodi, Domenico Di Stefano, presidente di DOS Sicilia, Mario Cicero e Dario Costanzo, presidente e direttore del GAL ISC Madonie. Al dibattito parteciperanno anche Dario Mirri, fondatore di SanLorenzo Mercato, Salvatore Cicco, presidente della Strada dei Vini e dei Sapori delle Madonie sui percorsi della Targa Florio, Paolo Inglese, docente dell’Università di Palermo, e due studenti dei corsi di studio STAL e Comunicazione per l’Enogastronomia. A mezzogiorno aprirà il Villaggio Gastronomico.

Sabato, il turismo del gusto, i formaggi e il suino nero dei Nebrodi

Dal pane al suino nero, passando per i formaggi di montagna. La seconda giornata sarà un viaggio attraverso alcune delle filiere agroalimentari più rappresentative delle Madonie e dei Nebrodi, con tre masterclass che metteranno insieme competenze scientifiche, esperienze imprenditoriali e cultura gastronomica. Si comincerà a mezzogiorno con il pane, i biscotti e i lievitati. L’appuntamento, organizzato dal GAL ISC Madonie, vedrà la partecipazione di Enzo Barbieri, presidente dell’Istituto nazionale assaggiatori di pane, Giuseppe Russo, biologo e ricercatore del Consorzio Gian Pietro Ballatore, e Marco Riggi, amministratore delegato di Molini Riggi.

Nel pomeriggio il racconto si sposterà sulle produzioni casearie. Dalle 16.30 alle 17.30 la provola e gli altri formaggi di montagna saranno protagonisti di una masterclass curata da DOS Sicilia con Massimo Todaro, docente dell’Università di Palermo, e il maestro di cucina Peppe Giuffrè. Alle 18 sarà la volta del suino nero e della provola dei Nebrodi. Il Parco dei Nebrodi affiderà il racconto delle due produzioni a Luigi Liotta, dell’Università di Messina, e allo chef Rosario Giacalone. Quest’ultimo chiuderà la giornata, alle 19.30, con la dimostrazione di cucina «Il suino dei Nebrodi a tavola».

Ma la gastronomia sarà anche il punto di partenza per una riflessione sulle potenzialità turistiche della montagna siciliana. Alle 10.30, dopo la riapertura del Villaggio Gastronomico prevista alle 10, il giornalista Nino Amadore modererà un dibattito sulle opportunità offerte dal turismo enogastronomico ai territori di produzione. Al confronto parteciperanno Giovanni Ruggieri e Arabella Mocciaro Li Destri dell’Università di Palermo, Marcello Mangia, presidente e amministratore delegato di Mangia’s Hotels & Resorts – Aeroviaggi, il gastronomo Mario Liberto e Daniele Cipollina, amministratore delegato di ADV Maiora Comunicazione Integrata. La questione è quella del rapporto tra luoghi di produzione e destinazioni turistiche: trasformare l’interesse per un formaggio, un salume o una particolare varietà agricola in un’occasione per conoscere i territori, visitare le aziende e scoprire le comunità che custodiscono queste produzioni.

Domenica, l’olio siciliano, il miele e la cultura della longevità

L’olio extravergine di oliva e il miele dell’ape nera siciliana accompagneranno il pubblico nell’ultima giornata della manifestazione, dedicata anche al rapporto tra alimentazione, salute e longevità. Dalle 12 alle 13 si parlerà delle cultivar dell’olivo e delle caratteristiche dei territori di produzione. A guidare l’ultima masterclass della rassegna, curata dal Consorzio di tutela e valorizzazione dell’olio extravergine di oliva Dop Val di Mazara, saranno il presidente Ciro Zambito, lo chef Natale Di Maria, patron di Villa Boscogrande, e Arabella Mocciaro Li Destri, dell’omonima azienda. Alle 13.30 Peppe Giuffrè porterà ai fornelli il miele di montagna e l’ape nera siciliana, chiudendo il percorso gastronomico iniziato due giorni prima con le produzioni vegetali delle Madonie.

La giornata, con l’apertura del Villaggio Gastronomico alle 10, riserverà uno spazio particolare alla cultura dell’alimentazione. Alle 11 gli studenti dei corsi STAL e Comunicazione per l’Enogastronomia condurranno il dibattito «Gastronomia di montagna, nutrizione e longevità».Interverranno Silvio Buscemi e Gianfranco Marrone dell’Università di Palermo, lo chef Enzo Barbieri, il giornalista Nino Amadore, Alessandro Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, e Domenicantonio Galatà, presidente dell’Associazione italiana nutrizionisti in cucina.Ad accompagnare gli appuntamenti gastronomici delle tre giornate saranno gli abbinamenti enologici curati dalla Strada dei Vini e dei Sapori delle Madonie sui percorsi della Targa Florio, con la collaborazione dell’ONAV di Enna per una parte degli incontri.

La sfida che attraversa l’intera manifestazione è quella di dare una prospettiva economica al patrimonio agroalimentare delle montagne siciliane. La conservazione delle varietà vegetali, delle razze autoctone e delle tecniche tradizionali di produzione passa anche dalla capacità delle imprese di trovare nuovi consumatori, costruire rapporti con la ristorazione e intercettare i flussi turistici. Un percorso nel quale la gastronomia può diventare uno strumento di sviluppo per le comunità delle Madonie e dei Nebrodi.