I carabinieri del comando provinciale di Palermo con lo squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, dal nucleo cinofili di Palermo – Villagrazia, con supporto aereo garantito dal 9° nucleo elicotteri, hanno dato esecuzione a 19 provvedimenti cautelari in carcere emessi gip di Palermo su richiesta della Dda

Gli arrestati sono indagati per associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento seguito da incendio, lesioni personali, minacce, incendio, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, trasferimento fraudolento di valori, furto in abitazione, favoreggiamento personale, turbata libertà degli incanti, commessi con l’aggravante del metodo mafioso.

L’inchiesta dei Carabinieri di Termini Imerese

Il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa condotta dal reparto territoriale dei carabinieri di Termini Imerese dall’anno 2015 al 2022, di monitoraggio del mandamento mafioso di Trabia, con particolare riferimento alle famiglie di Termini Imerese, Caccamo, Trabia, Vicari e Cerda – Sciara. Sono state ricostruite estorsioni a commercianti e imprenditori.

E’ stato ridefinito l’organigramma del mandamento mafioso di Trabia e delle famiglie ad esso collegate, individuandone vertici e reggenti, per impedirne la riorganizzazione.

Ieri un’altra operazione antimafia

Ieri una operazione antimafia era stata condotta, invece, dalla polizia a Palermo d’urgenza. Poteva scatenarsi una guerra di mafia dopo l’omicidio di Giancarlo Romano allo Sperone. Nel corso delle perquisizioni di questi giorni sono state trovate armi e munizioni. Bisogna fare in fretta ed eseguire gli arresti per evitare altro fuoco.

Indagati fermati d’urgenza

La Dda di Palermo diretta da Maurizio de Lucia ha delegato la squadra Mobile e la sezione investigativa dello Sco di Palermo di eseguire un’ordinanza custodia cautelare in carcere a carico di 8 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico di stupefacenti e detenzione illegali di armi. Uno è stato portato in carcere dai carabinieri.

Persone già sotto osservazione e indagine

L’attività investigativa era già partita da tempo. Lo stesso Giancarlo Romano era indagato in questa inchiesta. L’indagine ha interessato il territorio di Brancaccio e le famiglie mafiose che compongono l’omonimo mandamento cittadino – Brancaccio, Roccella-Guarnaschelli e Corso dei Mille – delineando i nuovi assetti organizzativi delle compagini mafiose.

Like this: Like Loading...