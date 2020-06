Interrogato dai pubblici ministeri della Dda

Il sindaco di Castellammare del Golfo (Tp),Nicolò Rizzo è arrivato in Procura, a Palermo, per essere interrogato dai pubblici ministeri della Dda Francesca Dessì e Gianluca de Leo. Il primo cittadino è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito dell’inchiesta che ieri ha portato a 13 arresti riconducibili alla famiglia mafiosa del centro trapanese. Rizzo, ingegnere, eletto in una lista civica nel 2018, ha ricevuto un avviso di garanzia, ieri. E’ accompagnato dal suo legale, l’avvocato Giacomo Frazzitta.

Al centro dell’inchiesta, condotta dai carabinieri e coordinata dalla Dda di Palermo, è finita la famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo, piccolo centro del “feudo” del boss latitante Matteo Messina Denaro. Tra gli arrestati anche lo storico capomafia del clan Francesco Domingo. Agli indagati i Pm contestano, a vario titolo, l’associazione mafiosa, il favoreggiamento, l’estorsione. L’indagine, avviata dopo la scarcerazione del padrino, ha ricostruito l’organigramma della “famiglia” ancora retta da Domingo, che, secondo gli inquirenti, non avrebbe mai lasciato il comando nonostante fosse detenuto. Il clan controllava le attività economiche, in particolare dei settori agricolo ed edilizio. Attraverso minacce e intimidazioni i boss sarebbero riusciti ad aggiudicarsi lavori e avrebbero svolto un ruolo di mediazione e risoluzione delle controversie tra privati sostituendosi alle Istituzioni.

Le indagini, coordinate dal Procuratore Capo Francesco Lo Voi, dal Procuratore Aggiunto Paolo Guido e dai Sostituti Procuratori Gianluca De Leo e Francesca Dessì, hanno permesso di disarticolare la famiglia mafiosa di Castellamare del Golfo, che nonostante i dissidi interni, vede saldamente al vertice il pregiudicato Francesco Domingo, soprannominato Tempesta, già condannato a 19 anni di carcere per associazione di tipo mafioso ed altro e ritornato in libertà nel marzo del 2015.

I Carabinieri nel corso delle perquisizioni hanno anche rinvenuto all’interno delle proprietà di Francesco Domingo alcune armi che, secondo gli investigatori, erano nelle disponibilità della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo.