maggioranza battuta sulle pedonalizzazioni

Nessuno tocchi la Ztl. Nonostante l’atto politico del Consiglio comunale che si è espresso contro la ripartenza della zona a traffico limitato la giunta Orlando ignorerà la delibera del Consiglio e manterrà inv igore la ztl. Lo fa con convinzione e snocciola i dati del traffico.

In periodo fra la fine del lockdown e il riavvio della ztl gli accessi all’area del centro in auto rilevati dal sistema di telecamere del Comune sono stati in media giornaliera fra i 13.000 e i 15.000 al giorno. Con la riattivazione della ZTL gli accessi sono stati fra i 9.000 e i 12.000 con una diminuzione del trafdfico fra le 3 e le 4 mila auto in transito al giorno

A partire da lunedì, la “ZTL Centrale” è tornata in vigore con le medesime modalità pre Covid:

-TUTTO L’ANNO

dal lunedì al giovedì nella fascia oraria 08,00-20,00;

ztl notturna

DALL’1 MAGGIO AL 31 OTTOBRE

– il venerdì nelle fasce orarie 08,00-24,00;

– il sabato nelle fasce orarie 0,00-06,00 e 20.00-24.00;

– la domenica nella fascia oraria 0,00-06,00;

DALL’1 NOVEMBRE AL 30 APRILE

– il venerdì nelle fasce orarie 08,00-20,00 e 23,00-24,00;

– il sabato nelle fasce orarie 0,00-06,00 e 23.00-24.00;

– la domenica nella fascia oraria 0,00-06,00.

Per quanto riguarda i pass annuali e semestrali, la durata degli stessi è stata automaticamente prorogata per un periodo pari a quello di interruzione (143 giorni).

I pass giornalieri di accesso possono essere registrati anche successivamente all’ingresso in ZTL, ad eccezione di quelli per la ZTL notturna che vanno attivati prima dell’ingresso e la cui validità è comunque estesa fino alle 6 del mattino successivo.

Intanto la crisi di natura politica continua. Oggi il Consiglio comunale ha restituito la proposta di delibera sulle pedonalizzazioni.

“Ennesima bocciatura per l’Assessore Catania e per l’arroganza della sua parte politica – commenta Marianna Caronia – ennesima dimostrazione che l’Amministrazione Orlando non ha più alcuna maggioranza e che anzi una buona parte di chi l’ha sostenuta in passato non nasconde l’insofferenza per comportamenti e atti sempre più arroganti. Quanto ancora dovrà durare questa agonia? A questo punto mi sembra che non sia più rinviabile la discussione di una mozione di sfiducia individuale all’Assessore, in modo che tutto sia finalmente chiaro e ciascuno si prenda le proprie responsabilità”.

Non si scompone il sindaco “Ho preso atto del fatto che oggi il Consiglio comunale, in assenza di contraddittorio con l’assessore competente, ha restituito agli uffici una delibera importante per l’istituzione di aree pedonali necessarie

a sostenere l’attività di esercenti e imprenditori. Ho chiesto agli assessori di dare la massima disponibilità a

partecipare ai lavori del Consiglio comunale per spiegare il contenuto e l’importanza di questa, come di tutte le delibere che vengono proposte dalla Giunta, concordando con la Presidenza dello stesso Consiglio una o più sedute.

Nel merito di questo provvedimento sono comunque certo del sostegno che la maggioranza del Consiglio comunale darà alle pedonalizzazioni e che sarà presto individuato il modo più agile perché queste possano essere istituite”.