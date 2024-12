All'ospedale Di Cristina e alla Casa di Accoglienza “La Protea”

Una giornata con un doppio appuntamento caratterizzata da grandi emozioni. Non potrebbe essere definita in altro modo l’esperienza che ha visto ieri protagonisti numerosi bambini che hanno preso parte a “Magico Natale”, la rassegna di eventi per i piccoli a rischio di esclusione sociale ideata e fortemente voluta dalla Fondazione Tommaso Dragotto, in collaborazione con la Fondazione Teatro Massimo.

La mattina, il via alla manifestazione, presso l’ospedale Pediatrico “Di Cristina” di Palermo, dove si è tenuto il concerto della Cantoria del Teatro Massimo di Palermo diretta dal Maestro Giuseppe Ricotta, e i cui componenti, tutti giovanissimi, hanno cantato brani natalizi per i piccoli degenti presso la hall del IV piano della struttura. Contestualmente, sono stati donati 170 giocattoli ai bimbi ricoverati.

Walter Messina, direttore generale dell’ARNAS “Civico – Di Cristina – Benfratelli” di Palermo, afferma: “Sono lieto di ospitare nella nostra azienda le Formazioni Giovanili Orchestrali della Fondazione Teatro Massimo, che ringrazio per l’impegno profuso volto a rendere più liete queste festività per i nostri piccoli pazienti, e per le loro famiglie che vivono una condizione di disagio e sofferenza. Commuove l’attenzione particolare dedicata al Presidio Ospedaliero ‘Di Cristina’ e l’iniziativa della Fondazione Dragotto, ideatrice del progetto ‘Magico Natale’ (di cui questa è soltanto una delle tappe di un più ampio percorso itinerante), per l’attenzione dimostrata verso chi è ospedalizzato in questo periodo dell’anno. Appare di particolare rilievo che anche questa occasione di solidarietà sia stata coniugata con l’obiettivo ulteriore volto a sostenere la formazione musicale d’eccellenza dei nostri giovani”.

Michele De Luca, direttore delle Formazioni Orchestrali giovanili della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, osserva: “Ci sono occasioni speciali per condividere attraverso la musica la magia del Natale e questa lo è. I nostri complessi giovanili e la Cantoria del Teatro Massimo suoneranno e canteranno per i loro coetanei: sia i degenti all’Ospedale dei bambini che quelli che assisteranno in Teatro al concerto in programma in Sala grande. Sarà il modo più bello per comunicare senza parole la vicinanza e la partecipazione a un progetto di solidarietà che speriamo possa diffondersi sempre più attraverso la musica”.

Giuseppe Ricotta, maestro della Cantoria del Teatro Massimo di Palermo, dichiara: “La Cantoria è una formazione corale giovanile composta da ragazze dai 16 ai 26 anni che hanno una istruzione variegata, pop, jazz, lirica. Oggi siamo qui, e ne siamo felici, per allietare le sofferenze dei bambini attraverso la musica, uno dei mezzi più forti per alzare le vibrazioni dell’animo umano. Farlo per i bambini è un onore”.

Tommaso Dragotto, presidente dell’omonima Fondazione, spiega: “Fa bene fare del bene: questa è la nostra mission per il Natale 2024 che guarda ai bambini come impareggiabile risorsa per il futuro da proteggere e custodire. L’impegno della Fondazione Tommaso Dragotto si concentra proprio sui più deboli e svantaggiati, nel tentativo di colmare il divario e garantire, con le sue iniziative, uguali opportunità ai meno fortunati”.

La seconda tappa del progetto Magico Natale, sempre ieri, alla Casa di Accoglienza “La Protea” di Altavilla Milicia, regalando momenti di gioia, speranza e condivisione a bambini e famiglie.

L’assistente sociale e coordinatrice della Cooperativa Serenità, Teresa Martines, ha aperto l’evento sottolineando il valore e l’importanza di iniziative come questa: “Queste iniziative avvicinano le istituzioni alle persone che hanno bisogno di un aiuto concreto, non solo simbolico, creando momenti di condivisione e amore. È fondamentale che questi progetti diventino occasioni per costruire fiducia e per donare non solo beni materiali, ma anche affetto e supporto tangibile”.

Marcella Cannariato, vicepresidente della Fondazione Dragotto, ha inviato un messaggio che è stato letto dalla consigliera comunale di Palermo, Caterina Meli: “Desidero inviare il mio più caloroso saluto e ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa seconda edizione di Magico Natale qui alla Casa di Accoglienza ‘La Protea’. Questo luogo rappresenta molto più di una semplice casa: è un simbolo di accoglienza, sostegno e speranza. Grazie al lavoro instancabile degli operatori, volontari e collaboratori, oggi possiamo regalare ai bambini e alle loro famiglie momenti di felicità e condivisione. Nei loro sorrisi e nella luce dei loro occhi troviamo il significato più autentico del nostro impegno. Grazie di cuore a tutti voi e buon Natale”.

Maria Pia Teresi, legale rappresentante della Cooperativa Serenità, ha concluso con parole di gratitudine verso la Fondazione Dragotto e il significato di questa iniziativa per il territorio:

“Grazie alla Fondazione e alle istituzioni coinvolte per aver donato un Magico Natale ai bambini e alle famiglie di questa comunità”.

La Fondazione Tommaso Dragotto, che persegue obiettivi di utilità sociale e si impegna a promuovere lo sviluppo culturale ed economico del Paese, dedica “Magico Natale” ai più piccoli che vivono una condizione di vulnerabilità e disagio sociale.

L’iniziativa, con il contributo dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali – e che gode del patrocinio della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, si svolge in collaborazione con la Fondazione Teatro Massimo di Palermo.

“Magico Natale”, che torna per il secondo anno consecutivo, arricchirà sino al 5 gennaio 2025 il calendario natalizio di Palermo e Messina, offrendo un’occasione speciale per vivere l’atmosfera natalizia nei quartieri popolari dove non sempre la quotidianità è semplice. Prossimo appuntamento domani, venerdì 20 dicembre, alle 11, al Teatro Massimo di Palermo con un concerto eseguito dal M° Michele De Luca con l’orchestra delle formazioni giovanili.