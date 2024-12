Al via il 7 dicembre

Inaugurazione e primi appuntamenti

Collaborazione con le associazioni locali

Cinisi si prepara a vivere, un ricco cartellone di eventi organizzato dal Comune in collaborazione con lae con il patrocinio dellae dell’. Il calendario delle festività si apre il, in occasione della, con una serie di appuntamenti che celebrano la tradizione, la musica e la gastronomia localeSi parte sabato 7 dicembre alle 17:00 con l’apertura del suggestivo Presepe Semovente di Giacomo Randazzo, allestito presso il Salone Comunale di Palazzo dei Benedettini. Alle 20:00, la magia del Natale avvolgerà il paese con l’illuminazione del tradizionale Albero, accompagnata dalle esibizioni di The Sisters e dalla spettacolare calata dei Babbi Natale. La serata proseguirà con la parata delle Majorettes, l’entusiasmante spettacolo di Spinnagghi Ruci (il tradizionale lancio di caramelle) e la tanto attesa sfincionata, un’occasione imperdibile per gustare le specialità gastronomiche locali.“Magico Natale 2024” è un progetto reso possibile grazie alla partecipazione attiva di numerose associazioni del territorio, che hanno contribuito a creare un’atmosfera di comunità e condivisione. L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini e i visitatori a vivere insieme la magia del Natale, tra tradizione, innovazione e solidarietà. Per consultare il programma completo, si raccomanda di seguire i, sindaco di Cinisi: “Il Natale è un momento speciale per la nostra comunità, un’occasione per riscoprire il valore della condivisione e della solidarietà. Con, vogliamo regalare a Cinisi un’atmosfera unica, capace di unire generazioni e tradizioni in una festa che appartiene a ognuno di noi. Ringrazio tutte le realtà locali che hanno collaborato per rendere possibile questo evento e invito cittadini e visitatori a immergersi in questa magica atmosfera natalizia”., assessore allo Spettacolo e al Turismo: “Il programma natalizio di quest’anno rappresenta un’importante occasione di partecipazione per tutta la nostra comunità. Coinvolgere le associazioni è stato fondamentale per creare un evento condiviso, che valorizzasse le diverse realtà del territorio e favorisse un clima di collaborazione. Grazie all’impegno di tutti, abbiamo potuto realizzare un calendario ricco di iniziative che riflette lo spirito del Natale: un momento di unione e gioia”., assessore alla Cultura:”Questo cartellone è il frutto di una piena sinergia tra l’Amministrazione, le associazioni del territorio, le parrocchie e l’Istituto Comprensivo di Cinisi. Abbiamo pensato a tanto intrattenimento per i più piccoli, gruppi itineranti e cori che riempiranno le strade di musiche natalizie. Un perfetto connubio tra attrazioni moderne e la riscoperta delle nostre tradizioni culturali. Significativa sarà l’accensione dell’albero in Piazza nel giorno in cui celebriamo la nostra Patrona, Santa Fara, per dare il via ufficiale al”.