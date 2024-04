Appuntamento il 19 aprile alle 20.30 ai Cantieri Culturali Zisa

Sarà una festa. Anzi una “Malafesta“. Torna in grande stile, il 19 aprile a partire dalle 20.30, ai Cantieri culturali della Zisa di Palermo, il format, prodotto da Averna e ideato da La Rappresentante di Lista, alias Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, che hanno appena annunciato la pubblicazione del loro nuovo singolo “Paradiso”.

Averna Spazio Open ai Cantieri Culturali della Zisa

Teatro dell’evento, come di consueto, l’Averna Spazio Open che vedrà alternarsi sul palco alcune delle realtà emergenti del panorama musicale siciliano e nazionale selezionate dal duo di artisti. Ed ecco, dunque, le esibizioni di Lamante, ossia la vicentina Giorgia Pietribiasi con un live set e un acustico; poi Lero Lero, il collettivo nato nel 2022 e formato da Alessio Bondì, Fabio Rizzo e Donato Di Trapani (tastierista di Paolo Nutini e Colapesce Dimartino), amici e colleghi da anni, ai quali si aggiungono le percussioni di Giovanni Parrinello; si prosegue con Queen of Saba, il due “elettronico” con Sara Santi e Lorenzo Battistel, dalle chiare influenze Neo-Soul, Alternative R&B, Disco Pop, Hip-Hop e Indietronica; e Simone Privitera, noto ai più, soprattutto come compositore.

“Vogliamo portare artisti che difficilmente arriverebbero in città”

Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi, commentano l’evento e la line up che – assicurano i due – non deluderà: “Vogliamo portare a Palermo artiste e artisti che non arriverebbero facilmente in città e vogliamo farlo a modo nostro trasformando per una sera Averna Spazio Open in un super club”. Da sempre La Rappresentante Di Lista si muove e porta avanti la propria battaglia per spazi culturali. “I Cantieri Culturali sono un’occasione imperdibile per avere un nuovo polo attrattivo in città lontano dal salotto turistico del centro storico. Ci teniamo che sia preservato e valorizzato”.

Provinzano, “Averna Spazio Open protagonista della stagione artistica”

“Anche quest’anno la primavera/estate palermitana vedrà l’Averna Spazio Open protagonista di una stagione artistica dedicata alle migliori espressioni della scena contemporanea e alternativa – dice Giuseppe Provinzano, presidente Cccz, Comunità Cantieri Culturali Zisa, l’Ets che riunisce gli enti privati che animano i cantieri e che gestisce l’Averna Spazio Open – Lontana dal mainstream, la stagione si inaugura con la Malafesta, rinnovando la collaborazione di alto profilo con La Rappresentante Di Lista che impreziosiscono un programma assai ricco: da aprile a ottobre saranno numerosi gli eventi culturali che coniugano l’attenzione alle proposte degli operatori siciliani che collaborano con noi e progetti artistici ormai consolidati. Un’esperienza, quella dell’Averna Spazio Open, che conferma la bontà di questo progetto culturale pubblico/privato e che crediamo possa essere modello riproducibile per tanti spazi in città, a partire dalla stessa area dei Cantieri Culturali Zisa. I risultati d’altronde sono innegabili”.

Lagalla, “Sinergia ha riportato valore importane a Cantieri culturali Zisa”

“Anche quest’anno il Comune supporta l’evento musicale all’Averna Spazio Open, un’area riqualificata grazie alla collaborazione proficua tra pubblico e privato – dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – Una sinergia che ha riportato un valore importante ai Cantieri culturali della Zisa che anche quest’anno, oltre alla Malafesta, torneranno a ospitare spettacoli e concerti che contribuiranno ad animare una intera stagione ben oltre l’estate. Ringrazio gli organizzatori che hanno creduto ancora in questo progetto”.

Appuntamento alle 20.30 di venerdì 19 aprile

Appuntamento quindi dalle 20.30 di venerdì 19 aprile ai Cantieri culturali della Zisa per tornare a vivere l’esperienza di Averna Spazio Open. Nel corso della serata non mancherà la possibilità di brindare in compagnia con il più siciliano dei cocktail, l’Averna Sicilian Mule, un autentico sorso di Sicilia con l’Amaro Averna che si mescola al succo di limone e ginger beer.