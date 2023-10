Sabato 14 ottobre dalle 9 all'Hotel La Torre

Al via l’VIII edizione del simposio regionale e nazionale “Il paziente al centro tra medico e giusta cura”. Autorevoli relatori provenienti da tutta Italia illustreranno le nuove linee guida e protocolli sulle patologie colon-rettali. L’appuntamento è sabato 14 ottobre, dalle ore 9 alle 14, presso la sala congressi dell’Hotel La Torre di Mondello a Palermo.

Caruana aprirà i lavori del simposio

Come nelle precedenti edizioni, aprirà i lavori il chirurgo proctologo e direttore del corso Marcello Caruana, che parlerà delle novità sulle patologie colon-rettali con uno sguardo attento alla relazione tra paziente, medico e giusta cura.

Approfondimento sulle patologie neoplastiche

Quest’anno saranno approfondite le patologie neoplastiche del colon-retto e relative complicanze e avversità, la terapia iperbarica per le patologie non curabili chirurgicamente, i tumori al retto e la chirurgia robotica, e le complicanze nella chirurgia colon-rettale per errore o avversità.

E ancora, la chirurgia colon-rettale in pazienti obesi, la chirurgia sull’addome acuto e le perforazioni intestinali, la diagnostica (fistole perianali semplici e complesse), il ruolo e l’approccio dei medici di medicina generale con la malattia emorroidaria.

Moderatori e partecipanti

Moderatori del congresso saranno il direttore del simposio Marcello Caruana, i professori Sebastiano Bonventre e Gianfranco Cocorullo, la dottoressa Veronica Bondì, il dottor Giuseppe Mastrandrea e il dottor Francesco Marino.

Parteciperanno all’evento anche una delegazione dell’Associazione italiana donne medico (Aidm), guidata da Carolina Vicari, impegnata da anni a diffondere la medicina di genere tra i professionisti della salute e la popolazione, e un delegato dell’Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Palermo (Opi).

L’evento di domani, sabato 14 ottobre, è patrocinato, oltre che dalla casa di cura Macchiarella partner del Simposio già dalla prima edizione, dalla Società italiana di chirurgia colo- rettale (Siccr) e dall’Associazione siciliana colo-proctologia (Ascop) presieduta da Caruana. Il congresso è accreditato Ecm per i chirurghi specialisti, medici di base ed infermieri partecipanti.