L'evento è rivolto a medici chirurghi ed infermieri,

Conto alla rovescia per il VI Simposio Regionale intitolato “Il Paziente al centro tra Medico e Giusta Cura”. L’evento si terrà sabato 30 ottobre alla sala congressi dell’Hotel La Torre di Mondello, la borgata marinara di Palermo.

Il simposio, rivolto a medici chirurghi ed infermieri, organizzato dalla Ssp Onlus, è patrocinato dalla Casa di Cura Macchiarella, col contributo non condizionante di Sirius Medical, Sofar, Gm (Il cambiamento al Servizio della Salute) e Piam (Pharma & Integrative Care). Direttore del corso sarà il dottor Marcello Caruana.

Informazioni generali

L’evento è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in Medicina da Fullcongress – provider standard 4842. Evento nr. 310039. Sono stati attribuiti 9 crediti formativi. Per conseguire i crediti è necessario: partecipare ad almeno il 90% della durata dei lavori congressuali e riconsegnare al termine dell’evento in segreteria la modulista debitamente comipliata e firmata. I crediti verranno rilasciati solo dopo previo riscontro di almeno il 75% delle risorse esatte del questionario di apprendimento.

Modalità di iscrizione

L’iscrizione è obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili e può essere effettuata online collegandosi al sito www.fullcongress.it entro e non oltre il 25 ottobre 2021. Verranno accettate iscrizioni fino al numero massimo di posti disponibili. Verrà inviata conferma tramite e-mail solo ai partecipanti ammessi entro 5 giorni dall’invio della iscrizione. L’iscrizione comprende la partecipazione ai lavori, l’attestato Ecm, l’ttestato di partecipazione, il kit congressuale e Coffee station.

La partecipazione secondo le norme anticovid

Il simposio segue le norme anticovid vigenti. Per prendervi parte sarà obbligatoria la presentazione del green pass. Sarà, inoltre, controllata la temperatura.

Il programma del simposio

Alle 8.30: Registrazione partecipanti, saluti autorità

9: Apertura dei lavori del direttore del corso, il dottor Marcello Caruana. Moderatori:professor Sebastiano Bonventre, dottor Marcello Caruana.

9.30: Le Mici: approccio diagnostico e terapeutico nel terzo millennio, professoressa Maria Cappello.

10: Il microbiota del colon retto: equliibri, funzioni e variazioni post operatorie: professor Luciano Lozio.

11: Competenze in chirurgia collaterale: dottor Alberto Realis Luc

11.30: La malattia diverticolare del colon: professor Carmelo Sciumè

12: Chirurgia del colon retto: l’approccio laparoscopico è vincente: dottor Biagio Macchiarella.

12.30: L’uso del laser nella chiurgia delle fistole perianale complesse e delle fistole pilonidali: dottoressa Veronica Bondì.

13: Discussione.

13.30: Consegna questionario Ecm e chiusura dei lavori.

Faculty

Veronica Biondì: dirigente medico della casa di cura Macchiarella – Palermo.

Sebastiano Bonventre: docente universitario di chirurgia generale al Policlinico di Palermo.

Maria Cappello: presidente regionale dell’Aigo-Aou Policlinico Palermo.

Fulvio Caruana: dottore in psicologia.

Marcello Caruana: primario della unità operativa di chirurgia generale casa di cura Macchiarella.

Luciano Lozio: direttore del centro studi di probiotica e nutrizione di Trieste.

Biagio Macchiarella: responsabile di chirurgia generale della Casa di cura Macchiarella.

Luc Alberto Realis: dirigente medico chirurgia colorettale clinica S. Rita di Vercelli.

Carmelo Sciumè: universitario di chirurgia generale ad indirizzo toracico del Policlinico di Palermo.