Sul posto l'Anas

La strada statale 113 “Settentrionale Sicula” è chiusa al traffico nel territorio comunale di Isola delle Femmine (Pa) a causa dell’allagamento di un sottopasso. L’allagamento si è verificato al km 275,750 a causa della pioggia.

Sul posto sono presenti e forze dell’ordine e le deviazioni vengono segnalate in loco. Il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine è sul posto per la gestione della viabilità.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di ieri fino alle 24 di oggi giovedì 3 dicembre. Il livello di allerta, per la giornata di domani, per la città di Palermo, è di colore GIALLO. In particolare – si legge nel bollettino n.20337 “dalle prime ore di domani, giovedì 03 dicembre 2020, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.