I mezzi pesanti devono seguire il percorso alternativo

È stata riaperta ai mezzi leggeri l’autostrada A19 tra Termini Imerese e l’agglomerato industriale. Stop invece ai mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate che dovranno utilizzare il percorso alternativo costituito dalla strada statale 113.

La riapertura della A19 è stata decisa da Anas dopo che sono stati infatti ultimati, con qualche ora in anticipo rispetto alle previsioni, i lavori finalizzati al risanamento di un giunto di dilatazione avviati con urgenza nella serata di ieri e proseguiti per tutta la notte per ridare continuità alla circolazione autostradale. Questa mattina si era generato il caos l’ungo l’autostrada e lungo la SS113 a causa della chiusura del tratto autostradale.

Fino alla serata di oggi, martedì 19 novembre, i mezzi eccedenti le 3,5 tonnellate dovranno continuare a percorrere l’itinerario alternativo, costituito dalla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, tra lo svincolo di Termini Imerese e quello di Agglomerato Industriale.