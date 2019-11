Disagi per gli automobilisti

Un giunto è saltato nell’autostrada Palermo Catania nel giunto viadotto Fiumetorto nei pressi di Termini Imerese. La polizia stradale è intervenuta insieme agli operai dell’Anas.

Gli automobilisti in direzione di Catania sono costretti ad uscire dallo svincolo d Termini Imerese ed entrare in autostrada dallo svincolo dell’agglomerato industriale.

L’autostrada A19 “Palermo-Catania” è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Catania, tra gli svincoli di Termini Imerese e Agglomerato Industriale.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito all’accertamento, da parte delle squadre di Anas, della presenza di un giunto di dilatazione danneggiato lungo il viadotto “Fiumetorto”.

L’itinerario alternativo è costituito dalla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, tra lo svincolo di Termini Imerese e quello di Agglomerato Industriale.

Non è stato possibile istituire il doppio senso di circolazione sulla opposta carreggiata in quanto la carreggiata in direzione Palermo, nello stesso tratto, è attualmente interessata da un intervento di rifacimento del cavalcaferrovia.