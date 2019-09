La rassegna musicale

Pioggia e maltempo non fermano la rassegna musicale Palermo Classica protagonista dell’estate palermitana tra lo Steri ed il chiostro della Galleria d’Arte Moderna.

Proprio a causa degli acquazzoni e temporali che si sono abbattuti nelle ultime ore in città, l’organizzazione ha deciso di rinviare a domani in una location ‘al chiuso’ il concerto della pianista

Jiyeong Mun previsto per stasera.

Il concerto si svolgerà domani alle 21 all’Auditorium di San Mattia ai Crociferi, in Via Torremuzza 28. Invariato il programma con musiche di Ravel e Shumann