Il maltempo continua a flagellare Palermo e provincia, anche se la situazione dovrebbe migliorare a breve . Elemento che ha fatto propendere il sindaco Roberto Lagalla a disporre la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di martedì 16 maggio. Decisione non condivisa a Villabate e in alcuni comuni del Trapanese, dove gli istituti resteranno chiusi. Giornata nella quale la Protezione Civile ha disposto un avviso di allerta arancione. Dagli uffici di via Ausonia infatti continuerà il monitoraggio delle condizioni meteo. Rimarranno invece chiusi i cimiteri comunali, almeno fino a venerdì. La pioggia continua però a creare danni. Fatto che ha provocato numerosi allagamenti in città e nel territorio dell’hinterland. Fra i comuni più colpiti vi è quello di Ficarazzi, dove si registrano grossi accumuli d’acqua sulla SS113.

Riaperte le scuole a Palermo, chiusi i cimiteri

Un’ondata di maltempo che, secondo le previsioni, andrà a scemare. Per la giornata di domani è stata infatti un’allerta di livello arancione. Elemento che ha fatto propendere il sindaco Roberto Lagalla a riaprire le scuole di ogni ordine e grado. “Alla luce delle più recenti previsioni meteo e come confermato dall’ultimo bollettino della Protezione civile che ha diramato un’allerta arancione per la giornata di domani, al momento non sussistono le ragioni per prorogare l’ordinanza sindacale valida per la giornata di oggi. Dunque, domani le scuole di ogni ordine e grado potranno riaprire”.

Una precisione dovuta in merito alle fake news che, nelle ultime ore, avevano popolato i social network. Scuole che quindi riaprono, anche se rimarrà attiva la cabina di regia alla Protezione Civile Comunale. “La cabina di regia a monitorare la situazione, restando sempre pronta a qualsiasi tipo di intervento in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche. Particolare attenzione verrà rivolta dai tecnici del Comune su parchi, ville e giardini pubblici e, solo se non emergeranno situazioni di pericolo, verranno riaperti”. Una nota che però viene integrata dalla decisione di tenere chiusi i cimiteri comunali fino a venerdì.

Conto salato in provincia, allagamenti a Ficarazzi

Un conto salato non solo per Palermo ma anche per la provincia. Una nuova burrasca di vento e pioggia si è abbattuta nel palermitano in queste ore. Problemi alla viabilità anche a Ficarazzi, dove un’ingente quantitativo d’acqua ha allagato la sede stradale della SS113, in direzione di Palermo. Situazione per la quale il personale dei vigili del fuoco è stato costretto agli straordinari. Oltre 40 gli interventi registrati, soprattutto per allagamenti ed infiltrazioni d’acqua. Ma anche per dei salvataggi, così come avvenuto in via delle Industrie, in località Capaci. Luogo nel quale un’automobilista è stato soccorso dagli uomini del 115, mentre era rimasto intrappolato nella propria automobile a causa dell’acqua.

La conta degli allagamenti a Palermo

Tante le zone colpite all’interno del capoluogo siciliano. Elemento che ha portato lo stesso Roberto Lagalla a condurre dei sopralluoghi nelle aree di via Ugo La Malfa e di Mondello, fra le più colpite dalle piogge delle ultime ore. Fra le aree maggiormente soggette ad allagamenti vi è quella di Ciaculli, in II Circoscrizione. Coinvolto, in particolare, il tratto di viale Regione Siciliana parallelo al raccordo dell’autostrada A19 Palermo-Catania. Luogo che già qualche giorno fà ha sofferto l’impatto delle acque meteoriche, anche a causa di un sistema di drenaggio poco efficente.

Problemi, nelle scorse ore, anche in via Imera e nell’area di via Matteo Bonello, nel quartiere Papireto, dove risultano in azione alcune pompe idrovore. Criticità che si sono estese anche all’area di Borgo Vecchio, particolarmente soggetta a fenomeni di risalita d’acqua nelle giornate di pioggia. Coinvolto in particolare il tratto di via Francesco Crispi, all’altezza del molo Santa Lucia, e di piazza della Pace, in corrispondenza dell’incrocio con via Archimede.

Allerta arancione per martedì 16 maggio

Secondo quanto previsto dall’ultimo bollettino della Protezione Civile, l’allerta su Palermo passerà da rossa ad arancione per martedì 16 maggio. In sostanza è prevista una attenuazione delle condizioni di disagio ma permane sempre l’attenzione in merito al meteo. Rimangono le condizioni avverse. Le precipitazioni sono previste “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta l’isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”. I mari “Da molto mossi ad agitati tutti i bacini, con moto ondoso in graduale calo serale”. Venti: “Da forti a burrasca occidentale”.

