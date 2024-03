Si allunga la lista dei danni

Si allunga la lista dei danni causata dal vento a Palermo. Come è noto, il capoluogo siciliano è stato investito da forti raffiche di scirocco che hanno sferzato la città soprattutto nelle ore notturne. Tante le chiamate giunte al centralino del 115. Danni registrati soprattutto in II Circoscrizione, in particolare nei quartieri di Brancaccio, Sperone ed Acqua dei Corsari.

Muro crollato a Brancaccio

Notizie di danni giungono in particolare dal quartiere di Brancaccio. Un muro di cinta è parzialmente crollato in via San Giovanni di Dio, nei pressi di una fermata Amat. “Questa fermata del bus ogni giorno è frequentata da moltissimi studenti e lavoratori pendolari – ha sottolineato il consigliere della II Circoscrizione Alessandro Gandolfo -. Non oso immaginare se questa ringhiera si fosse divelta in pieno giorno con tutte le persone in attesa. Per fortuna tutto è andato bene”.

Cartellone pubblicitario divelto allo Sperone

Pericolo scampato anche allo Sperone, dove un cartellone pubblicitario è stato divelto dal vento. L’episodio è avvenuto alle prime luci dell’alba fra via Laudicina e via Messina Marine. Per fortuna non si registrano danni a cose o persone.

Albero abbattuto ad Acqua dei Corsari

Una lista di danni che comprende anche l’episodio di via Roberto Antiochia, ad Acqua dei Corsari. Un albero è crollato al suolo in seguito all’azione del maltempo. Secondo quanto raccontano alcuni residenti, l’arbusto è caduto al suolo durante la notte. Per fortuna, al momento del crollo al suolo, in zona non erano in transito nè pedoni nè auto. Fatto che ha evitato il peggio. A riportare danni soltanto la cancellata della zona residenziale attigua e il muro esterno sul quale l’albero si è appoggiato. La strada è al momento chiusa al traffico, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco, chiamati agli strardinari in questa giornata di maltempo.

Condizioni meteo avverse, forti venti di burrasca

La protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso (24069) per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico rivelando condizioni meteo avverse. Si legge nella nota “Dalla tarda serata sabato 9 marzo, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali. I rinforzi più intensi si avranno sui settori costieri e montuosi. Mareggiate lungo le coste esposte”.