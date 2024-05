Per liberare le auto rimaste impantanate e soccorrere gli automobilisti i vigili del fuoco sono arrivati a bordo di un canotto. E’ successo nella zona del Conca d’Oro in via Ludovico Bianchini a Palermo. Grazie all’intervento dei pompieri sono stati liberati alcuni palermitani che erano rimasti bloccati dentro le auto con l’acqua che arrivava al finestrino.

Forse disagi a Mondello

L’intensa pioggia che si è abbattuta per ore sul capoluogo ha creato disagi anche nella zona di Mondello. La spiaggia è stata sommersa dall’acqua. Per i residenti di Partanna Mondello anche oggi le loro abitazioni sono state allagate. Il solito fenomeno dell’acqua alta che manda in tilt l’intera borgata. Automobilisti intrappolati anche in via Ugo La Malfa e nella zona di via Messina Marine. Disagi anche in provincia nella zona della statale 113 per Villabate e Ficarazzi. Anche il corteo per ricordare Peppino Impastato ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1978 avrà una deviazione per diversi allagamenti che si sono verificati in zona che hanno interessato la statale e alcune strade del paese.

A Partanna residenti rimuovono acqua dalle abitazioni

Problemi di movimento anche a Partanna. Quartiere nel quale i residenti sono stati costretti a rimuovere l’acqua dalle proprie abitazioni con mezzi di fortuna, come scope e secchi. Nelle zone con maggiori criticità sono in corso gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco e degli uomini della protezione civile. In corso Alberto Amedeo gli uomini del 115 sono intervenuti per rimuovere un cornicione pericolante. Ad assisterli il personale della polizia municipale. Allagamenti si sono inoltre registrati anche in via Ugo La Malfa e nelle strade parallele di viale Regione Siciliana.

Problemi anche a Borgo Vecchio, in pieno centro, dove si è formato un allagamento in corrispondenza dell’incrocio fra via Archimede e piazza della Pace. Zona già nota alle colonne della cronaca per simili episodi. Ammassi d’acqua interessano anche l’Addaura, in particolare lungomare Cristoforo Colombo, e la II Circoscrizione, con i maggiori problemi registrati in via Messina Marine. Difficoltà anche a Vergine Maria, dove i residenti hanno segnalato dei blackout al sistema elettrico delle proprie abitazioni.