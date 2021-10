L'AREA E' GIA' SOGGETTA AD ALLAGAMENTI

Palermo esce malconcia dall’ultima ondata di maltempo che si sta abbattendo sul capoluogo siciliano. Alcune zone hanno però pagato un conto più salato di altre. E’ il caso, ad esempio, di piazza della Pace, arteria viaria sita nel quartiere di Borgo Vecchio.

La zona è oggetto, già da diverso tempo, di fenomeni di risalita di acqua di falsa. Liquidi che invadono i sottoscala e i garage della zona, costringendo i residenti a dotarsi di pompe idrovore per svuotare le fondamenta dei palazzi. Ma questo non basta. Ciò a causa del contemporaneo malfunzionamento del sistema fognario, che in pratica riversa ciò che viene drenato in strada.

Borgo Vecchio sott’acqua (VIDEO)

Una situazione palesata dalle immagini che la redazione di BlogSicilia ha raccolto proprio in questi minuti. Quelle che vedete non sono le onde che lambiscono l’antico stabilimento balneare di Mondello, bensì dei rivoli d’acqua piovana presenti fra via Archimede e piazza della Pace. Le auto attraversano la strada, dividendo le acque come Mosè. Ma quanto si è verificato questa sera, non è frutto del caso derivato dal maltempo.

L’area è difatti soggetti ad allagamenti continui, derivata dalla presenza di acqua che risale dal sottosuolo a causa dell’innalzamento di una falda. I liquidi, che si uniscono a quelli della fognatura adiacente, si riversano in strada, causando disagi ai residenti, ai bambini dei limitrofi plessi scolastici e agli operatoi del centro di raccolta Rap. Un problema mai risolto dall’Amministrazione Comunale, sul quale i residenti hanno manifestato il loro livore, manifestando per ben due volte. I cittadini di Borgo Vecchio hanno infatti bloccato la strada, per far luce sulle loro difficoltà. Già diverse volte l’Amap è intervenuta per tampone il problema, ma le toppe non servono più a lenire gli effetti dei buchi.

L’assessore Prestigiacomo: “E’ colpa dei lavori dell’anello ferroviario”

In merito agli allagamenti che hanno colpito l’area di Borgo Vecchio, era intervenuta ai nostri microfoni l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Prestigiacomo. “Relativamente agli allagamenti di piazza della Pace, va detto che chi ha eseguito i lavori dell’anello ferroviario, la ditta incaricata da RFI, ha deviato in maniera molto maldestra alcune falde acquifere che vi erano nella zona. Questo ha creato lo scompiglio che noi conosciamo e che crea il caos in quella zona”.

“Negli scantinati del plesso di piazza della Pace – continua l’assessore -, vi era già montate delle pompe idrovore. Ciò perchè si sapeva che vi era già una falda acquifera, cosa normalissima vista la vicinanza al mare. Ma la deviazione fatta dalla ditta sull’anello ferroviario ha aggravato il problema già esistente. Faremo a breve l’ennesima riunione con Ferrovie dello Stato, per capire come procedere. Perchè questo è un danno provocato della ditta, che dovrebbe essere quindi risolto da loro”.