L'avviso della protezione civile. Da giovedì rischio nubifragi nell'isola

Allerta arancione a Catania ed in Sicilia centro orientale, gialla nelle altre province

Persistono venti di burrasca dai quadranti orientali, forti mareggiate con temporali

Da giovedì rischio nubifragi ancora alto Sicilia e Calabria

Il maltempo non sembra allentare troppo la sua morsa soprattutto in Sicilia orientale. Per la giornata di domani, 27 ottobre, è prevista allerta arancione a Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna per rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Lo annuncia la protezione civile regionale col nuovo avviso, il numero 21299 che indica anche allerta arancione in quattro province e gialla nelle restanti cinque.

Precipitazioni

Le precipitazioni, si legge, saranno “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati sul settore sud-orientale ove i fenomeni assumeranno carattere più intenso e insistente, puntualmente moderati sul resto dell’isola”.

Condizioni meteo avverse

Si legge inoltre: “Persistono venti di burrasca dai quadranti orientali, con raffiche di burrasca forte o tempesta, specie su settori orientali. Forti mareggiate sulle coste esposte. persistono, altresì, precipitazioni, prevalentemente temporalesche, con fenomeni più frequenti su settori centro-orientali. Fenomeni con rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Venti di burrasca, mari agitati e molto mossi

Previsti venti di burrasca nord-orientali sulla Sicilia sud-orientale, con raffiche di burrasca forte o tempesta sui settori costieri; forti nord-orientali sul resto della Sicilia centro-orientale

Mari da agitati a localmente molto agitati lo Ionio centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia orientale; molto mossi il resto dello Ionio e dello Stretto di Sicilia.

Da giovedì rischio nubifragi ancora alto in Sicilia

Ma per giovedì questo “lieve miglioramento”, potrebbe essere un ricordo: Rischio nubifragi ancora elevato da per le avverse condizioni meteo in Sicilia e sulla Calabria ionica, colpite in queste ore.

Per il 28 ottobre, è previsto “che il vortice ciclonico responsabile del maltempo anziché dirigersi verso levante salirà verso la Sicilia dando inizio a una nuova ondata di maltempo ancora una volta su gran parte dell’isola e sulla Calabria ionica”.

Piogge torrenziali e quasi incessanti colpiranno le due regioni almeno fino a venerdì e parte di sabato. Il ciclone mediterraneo, che è posizionato sul Mar di Sicilia e si sta muovendo verso il Mar Ionio. influenzerà quindi pesantemente il tempo su queste regioni per tutta la settimana. Intanto con l’avvento del weekend che darà inizio alle festività di Ognissanti, una perturbazione atlantica si avvicinerà all’Italia cominciando a interessare il Nordovest nella giornata di domenica.