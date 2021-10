L'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco

Attimi di paura per alcune persone intrappolate dentro le auto allagate allo svincolo alle porte di Catania colpita da un nubifragio. I sommozzatori dei vigili del Fuoco sono intervenuti con dei gommoni per le operazioni di salvataggio. Il maltempo che sferza il capoluogo etneo e la Sicilia occidentale ha causato vittime, allagamenti e danni e continua a creare disagi e rischi.

Le persone sono state prelevate dalle vetture, vicino a un centro commerciale, e messe in sicurezza. Un altro intervento di soccorso dei vigili del fuoco è stato portato a termine nella zona della pescheria: sotto un arco della Marina una persona è salita sul cofano della sua auto ed è stata aiutata dai pompieri. Scene simile, di auto sommerse dall’acqua, si sono registrate in diversi rioni della città.

Una vittima a Gravina

Nuova tragedia a causa del maltempo in provincia nel pomeriggio. Un uomo di 53 anni di Pedara residente a Catania è morto a Gravina di Catania annegata nel fiume in piena creato dal nubifragio che da ore si abbatte sul capoluogo etneo e in provincia.

Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe scesa da una vettura invasa dall’acqua e sarebbe stata travolta. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e personale del 118.

Il corpo è stato trovato da volontari della Misericordia sotto l’auto. Inutili i tentativi di rianimazione cardiopolmonare. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la vittima, originaria di Pedara ma residente a Catania, sia scesa da una vettura, forse dopo un incidente stradale, in via Etnea e sarebbe stata travolta dall’acqua.

Allagato l’ospedale di Nesima Garibaldi

Il nubifragio che ha messo in ginocchio Catania ha causato l’allagamento dell’ospedale Nesima Garibaldi. L’acqua si è infiltrata nei reparti e nelle stanze con i pazienti dentro che stanno vivendo momenti di grande preoccupazione così come i familiari, in contatto con loro con i telefonini.

Via Etnea trasformata in un fiume

La via etnea, l’asse principale della città, è si è trasformato in un vero e proprio fiume d’acqua. Come mostrano le foto scattate questa mattina. La città è letteralmente impazzita sotto la pioggia.

A causa delle intense precipitazioni è stata chiusa anche la Tangenziale Ovest in direzione Messina, al km 3,200. La sede autostradale è allagata all’altezza di Gravina di Catania. In direzione Siracusa il traffico è fortemente rallentato.

Il personale di Anas e le squadre di manutenzione sono al lavoro per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Allagamenti nella zona industriale

Allagamenti sono segnalati dalla zona industriale di Catania fino all’area del Simeto. Chiusa alla circolazione la SS 114, tra la rotonda San Francesco La Rena fino al bivio per Siracusa a causa della presenza di fanghiglia sulla sede stradale. Allagamenti sono segnalati anche nella zona di Santa Maria Goretti.

Disagi e strade chiuse per allagamento a Mascali

Allagamenti sono segnalati anche a Mascali in frazione Fondachello. Due le strade chiuse per allagamento Circolazione difficile mentre continua a piovere con insistenza. In via dottor Amato è stato necessario procedere a mettere in sicurezza gli automobilisti rimasti bloccati