Atteso peggioramento per il 15 dicembre

Piogge, venti forti, temperature in ulteriore calo e condizioni meteo avverse. Si intensifica il maltempo in Sicilia con tanto di allerta gialla in 8 province dell’isola per la giornata di domani, venerdì 15 dicembre. Lo indica la protezione civile regionale con l’avviso 23348 per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico.

Allerta gialla in Sicilia già da oggi in 5 province

La nota, valida dalle 16 odierne fino alla mezzanotte di venerdì 15 dicembre indica allerta gialla in 5 province: Palermo, Catania, Messina, Trapani ed Agrigento.

Questo a causa delle precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori settentrionali ed occidentali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Tali condizioni sono comunque indicate in tutte le province dell’isola e quindi i disagi potrebbero esserci ovunque. I mari sono molto mossi mentre i venti sono indicati come localmente forti occidentali.

Condizioni avverse per il 15 dicembre

La nota della protezione civile regionale indica tuttavia anche un peggioramento della situazione meteo con condizioni avverse a partire da domani. Dal mattino di domani, venerdì 15 dicembre 2023, e per le successive 24-36 ore, “si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale. Si prevedono ulteriori rinforzi sui rilievi e aree litoranee. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Allerta gialla in Sicilia in 8 province

Per la giornata di venerdì 15 dicembre, quindi è indicata allerta gialla in otto province (Caltanissetta esclusa). Sono previste precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori settentrionali, occidentali e orientali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

I venti indicati sono “Da forti a burrasca settentrionali con ulteriori rinforzi serali su tutti i settori litoranei e sui rilievi”.